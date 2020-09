Spider-Man: Miles Morales - Sony zeigt Gameplay der PS5-Version

Marvel's Spider-Man: Miles Morales dürfte zweifelsfrei für viele zu den spannendsten Launch-Titeln der PlayStation 5 zählen. Dementsprechend überrascht es nicht, dass das Spiel beim jüngsten PlayStation-Showcase ausführlich vorgestellt wurde. Sony zeigte eine rund sieben Minuten lange Gameplay-Demo, direkt von der Next-Gen-Konsole.Die Geschichte des von Insomniac Games entwickelten Spiels setzt etwa ein Jahr nach dem Vorgänger an. Im Mittelpunkt steht nicht mehr Peter Parker, sondern der noch junge Held Miles Morales, der in seiner Rolle als Spider-Man aber schon jede Menge zu tun bekommt. Im Video nimmt er es mit einer Gruppe Gegner auf und muss auch Zivilisten von der einstürzenden Brooklyn Bridge retten. Dabei wird schnell klar, dass sich Morales' Fähigkeiten von denen Peter Parkers deutlich unterscheiden.Spider-Man: Miles Morales erscheint am 19. November 2020 für die PS5. Neben einer Standard-Edition wird es auch eine Ultimate-Edition geben, welche dann zusätzlich ein Remaster des Vorgängers enthält. Miles Morales erscheint zudem für die PS4