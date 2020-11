Da geht mehr: PS5-Nutzer müssen volle Leistung oft erst aktivieren

Die PlayStation 5 lädt Spiele offenbar nicht immer automatisch in der neuesten Version. Wie erste Berichte schildern, werden manche Spiele von der Konsole in der alten PS4-Variante gestartet. Nutzer müssen für die volle Leistung vor dem Start Einstellungen vornehmen.

Läuft da die beste Version? Auf der PS5 nicht immer automatisch

Spiel auf dem Dashboard markieren

Nach unten scrollen und "Play" markieren

3-Punkte-Menü auswählen

"PS5 | Full | SPIELTITEL" auswählen

Da steht die neue Next-Gen-Konsole im Wohnzimmer und spielt nicht die neueste Version eines Spiels ab, sondern greift auf die PS4-Variante zurück, die natürlich keine Verbesserung mitbringt und die Möglichkeiten der neuen Konsole nutzt. Genau das könnte aktuell einigen Nutzern unbemerkt passieren, da das Benutzerinterface der Konsole nicht direkt darauf hinweist, welche Spielversion geladen wird. Wie VG247 berichtet, war genau dieses Verhalten einigen frühen Nutzern der Konsole aufgefallen.Eines der Spiele, das offensichtlich von dem Problem betroffen ist, ist Call of Duty: Black Ops Cold War. Das veranlasst den Publisher Activision dann auch dazu, über den offiziellen Support-Kanal auf Twitter einen Guide zu veröffentlichen, der beschreibt, wie sichergestellt werden kann, dass die neueste Version des Spiels von der PS5 gestartet wird. Wir haben den entsprechenden Post oben im Artikel verlinkt, die Methode ist dabei auch auf alle anderen Titel mit PS5-Versionen anwendbar.Aktuell gibt es auch Berichte über ein ähnliches Verhalten beim Start von Assassin's Creed Valhalla und Watch Dogs Legion. Da Sony sich bisher nicht geäußert hat, ist aktuell noch nicht klar, wann und ob die Konsole in Bezug auf die automatisch geladene Version ein Update erhält.Auf Reddit liefert ein betroffener Nutzer dann noch einen weiteren Workaround: Im Speicher der PS5 finden sich die entsprechenden Spiele in zwei Versionen. Wird hier die PS4-Version deinstalliert, startet das Spiel dann natürlich automatisch in der PS5-Variante. Hier kann es allerdings vorkommen, dass zum nächsten Start ein erneuter Download der PS4-Version abgelehnt werden muss.