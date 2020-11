Neue Hinweise auf Apples mysteriöse AirTags in iOS-Beta aufgetaucht

Seit Monaten geistern die AirTags als ein kommendes Apple-Produkt durch die Gerüchteküche. Nachdem sie auch bei dem jüngsten Event nicht vorgestellt wurden, gibt es jetzt zumindest wieder neue Hinweise, dass sie tatsächlich in Kürze auf den Markt kommen werden.

Apple zeigt Einrichtungsprozess

Apple

Denn Apple hat in das derzeit noch im Beta-Test befindliche iOS 14.3 ein Setup für die AirTags mit untergebracht - deutlicher kann das Unternehmen damit schon fast nicht mehr sagen, dass die AirTags in Vorbereitung sind. Die iOS-Beta wurde bereits vor ein paar Tagen veröffentlicht. Nun hat es etwas gedauert, bis die Hinweise entdeckt wurden, aber sie sind da.Laut dem Online-Magazin 9to5mac geht es auch deutlich weiter als bei den vorangegangenen iOS-Versionen. Man hatte bereits Code-Strings und andere Daten, die sich auf das Bluetooth- und Ultra-Wideband-Tracking-Zubehör beziehen, gefunden. Mit iOS 14.3 zeigt sich dagegen jetzt der gesamte Einrichtungsprozess für die neuen AirTags. Es gibt demnach neue Videos und Bilder, die die Benutzer durch den Einrichtungsprozess führen sollen. Dazu kommt ein aktuell noch versteckter Abschnitt in der "Find My-iPhone"-App, um sowohl "AirTags" als auch Tracking-Geräte von Drittanbietern wie Tile aufzunehmen.Außerdem schreibt 9to5mac, dass sie Informationen gefunden haben, die zeigen, dass die AirTags sich mit einer AppleID koppeln lassen und so direkt an ihren Besitze gebunden sind. Das deutet auf eine ausgeklügelten Sicherheitsmechanismus hin. Apples AirTags sollen schon auf dem Markt erhältlichen Bluetooth-Trackern ähneln, die man zum Beispiel an seine Schlüssel hängen kann, um sie dann einfach mit dem Smartphone zu lokalisieren. Allzu euphorisch aufgrund der Entdeckung sollte man aber noch nicht sein.Schon in den Vorab-Versionen von iOS 13 im Jahr 2019 gab es immer wieder Hinweise auf die AirTags. Wirklich eilig hat Apple es aber mit der Veröffentlichung nicht.