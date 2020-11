Flight Simulator: Microsoft kündigt Termin für großes USA-Update an

Der angepeilte Release-Termin für das nächste große Spielwelt-Update des Microsoft Flight Simulator 2020 steht fest. Wie die Entwickler des Asobo Studio bekannt geben, wird der USA-DLC am 24. November für alle Hobbypiloten zum Download zur Verfügung stehen.

Neue Einladungen zur VR-Beta und Updates im Marktplatz

Bereits ab 69,99 Euro im Microsoft Store

Fast genau zwei Monate nach dem Ende September veröffentlichten, ersten World Update für die Inselnation Japan, steht die nächste große Aktualisierung für den Flight Simulator vor der Tür. In den folgenden zwei Wochen soll der zweite Content-Patch eingespielt werden, der vor allem detailliertere Städte, Landschaften und Flughäfen der Vereinigten Staaten ins Spiel bringen wird. Auch wenn eine Verzögerung aufgrund der anhaltenden Coronavirus-Pandemie nicht auszuschließen ist, peilt der französische Entwickler Asobo den 24. November als of­fi­ziel­len Release-Termin an.Das heutige Development Update nutzen die Unternehmen nicht nur, um den Launch des USA-DLC bekanntzugeben, sondern auch um über den aktuellen Stand der Entwicklungen des Microsoft Flight Simulator 2020 zu sprechen. Unter anderem arbeitet man weiter an einer ersten Virtual-Reality-Version des Titels, für dessen geschlossene Betaphase ab sofort weitere Spieler eingeladen werden. Mit der zweiten Welle der Einladungen sollen auch Besitzer von Nicht-WMR-Headsets zum Zug kommen. Über den lang erwarteten Launch der Flugsimulation für die Xbox One und Xbox Series X , sowie die gleichzeitige Einführung von DirectX 12, wurde nicht gesprochen.Stattdessen spendiert man dem eigenen Markt­platz im Spiel ein zusätzliches Update mit ins­ge­samt sechs weiteren, kostenpflichtigen Flug­hä­fen. Mehr grafische Details für Patrocinio (SNPJ), Barcelona-El Prat (LEBL), La Môle Saint-Tropez (LFTZ), Casablanca (GMMN), Green­ville-Spartanburg (KGSP) und den Euro-Airport Basel Mulhouse Freiburg (LFSB) schlagen jeweils zwischen 5,99 Euro und 18,49 Euro zu Buche. Ebenso werden die Inhalte der Mexico City-Wahrzeichen und der Flughäfen Copenhagen (EKCH) sowie Wycombe (WGTB) ak­tu­ali­siert. Über weitere Updates will Microsoft am 20. November informieren.