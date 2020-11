YouTube Premium-Nutzer erhalten Google Stadia-Bundle kostenlos

Nach ersten Meldungen aus den USA und England, soll Google auch hier­zulande YouTube Premium-Nutzer zeitnah mit einem Stadia Premiere-Bundle beschenken. Enthalten sind der Stadia-Controller, Chromecast Ultra und ein Pro-Monat für den Spiele-Streaming-Dienst.

Stadia Premiere Edition im Wert von beinahe 100 Euro

Wie die Schnäppchen-Webseite MyDealz in Erfahrung bringen konnte, erhalten YouTube Premium-Nutzer ab dem 16. November die Möglichkeit, die so genannte Stadia Premiere Edition kostenlos anzufordern. Voraussetzung soll es sein, dass man bereits vor dem 6. November im Besitz eines Premium-Abos der bekannten Videoplattform war. Während das Angebot in den Vereinigten Staaten und Großbritannien bereits freigeschaltet wurde, fol­gen neben Deutschland in der nächsten Woche die Regionen Kanada, Spanien, Frankreich und Italien.Hierzulande schlägt die Stadia Premiere Edition, ein Bundle, welches den Stadia-Controller, Chromecast Ultra und einen Monat Stadia Pro beinhaltet, aktuell mit 97,47 Euro zu Buche. Dieses spezifische Zubehör-Set wird unter anderem dafür benötigt, um den Cloud-Gaming-Dienst klassisch am Fernseher zu nutzen. Nach dem enthaltenen Probemonat fallen für Sta­dia Pro Gebühren in Höhe von monatlich 9,99 Euro an. Dabei stellt Google den Pro-Nutzern diverse Spiele kostenlos zur Verfügung und ermöglicht das Streamen in einer 4K-Auflösung samt HDR und 5.1-Surround-Sound. Ohne Abo beschränkt sich die Auflösung auf 1080p.Trotz aktueller Spiele wie Assassin's Creed Val­hal­la, Destiny 2: Jenseits des Lichts oder Watch Dogs: Legion sowie diversen neuen Funktionen, ist es in den letzten Monaten ver­gleichs­wei­se still um den anfangs gehypten Spiele-Strea­ming-Dienst geworden und das Interesse vieler Early-Adopter schnell gesunken. Zudem leidet man im Schatten der Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5 (PS5) unter der weiterhin klassisch ausgerichteten Gaming-Community, die das Streamen von Spielen aus der Cloud in Zeiten der Corona-Lockdowns schlechter annimmt als erwartet.Ob sich die Spielerzahlen aufgrund der kostenlosen Dreingabe für YouTube Premium-Nutzer langfristig erhöhen, bleibt abzuwarten. Viele Abonnenten werden sich das Gratis-Bundle im Wert von fast 100 Euro aber sicher nicht entgehen lassen.