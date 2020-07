Orcs Must Die! 3 wurde zeitexklusiv für Google Stadia veröffentlicht

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Google hat zusammen mit Robot Entertainment das Tower-Defense-Spiel Orcs Must Die! 3 zeitexklusiv für die Streaming-Plattform Stadia veröffentlicht. Zum Start gibt es den of­fi­zi­el­len Launch-Trailer zu sehen, in dem sich Spieler gegen massenhaft heranstürmende Orcs zur Wehr setzen.Beim Spielprinzip ändert sich im Vergleich zum zweiten Teil nicht allzu viel. Spieler sind also auch weiterhin in einer Third-Person-Perspektive unterwegs und verteilen in der Umgebung allerhand unterschiedliche Fallen, um mit diesen die Orc-Armeen abzuwehren. Wer möchte, kann natürlich aber auch weiterhin mit verschiedenen Nahkampfwaffen und Fernangriffen direkt gegen die Angreifer vorgehen. Neben einer Singleplayer-Kampagne darf Orcs Must Die! 3 auch im Online-Koop gespielt werdenOrcs Must Die! 3 ist ab sofort bei Google Stadia erhältlich. Besitzer eines Pro-Abos spielen dabei sogar kostenlos. Zu einem späteren Zeitpunkt soll das Spiel zudem für weitere Platt­for­men erscheinen. Details hierzu wurden aber noch keine genannt.