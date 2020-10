Immortals: Fenyx Rising - Neuer Trailer, Demo exklusiv bei Stadia

Ubisoft veröffentlicht im Dezember das Open-World-Abenteuer Immortals: Fenyx Rising. Wer sich einen genaueren Eindruck vom Spiel verschaffen möchte, kann dies ab sofort mit einem neuen Trailer tun - oder direkt die spielbare Demo bei Google Stadia ausprobieren.Spieler schlüpfen in Immortals: Fenyx Rising in die Rolle von Fenyx. Der sterblichen Krie­ge­rin wird eine bedeutende Aufgabe anvertraut, denn sie muss die griechischen Götter vor dem Göttervernichter Typhon retten. Doch dazu muss Fenyx zunächst einige Abenteuer bestehen und den bereits gefallenen Göttern zu ihrer alten Stärke verhelfen. Wie der nun veröffentlichte Story-Trailer noch einmal deutlich macht, schlägt das Spiel dabei nicht allzu ernste Töne an. Stattdessen dürfen sich Spieler wohl eher auf eine witzig-unterhaltsame Reise durch die griechische Sagenwelt einstellen.Ab sofort ist außerdem eine Demo von Immortals: Fenyx Rising exklusiv beim Streaming-Dienst Google Stadia noch bis zum 29. Oktober um 17 Uhr verfügbar. Das finale Spiel erscheint dann am 3. Dezember.