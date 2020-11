PS5-Spiele: Sony verzichtet bei der PlayStation 5 auf Regionssperre

Für Konsolenfans sind es derzeit aufregende Zeiten, denn innerhalb weniger Tage erscheinen beide Konsolen der neuen Generation. Heute sind Xbox Series X bzw. S dran, nächste Woche folgt die PlayStation 5 . Das bedeutet auch: Es werden die letzten Fragen beantwortet.

Die gute Seite der Globalisierung

Regionssperre ist Geschichte

Die PlayStation-Konsolen haben eine lange Tradition. Heute kann man sich auch darauf verlassen, dass die meisten Spiele weltweit erscheinen, das war aber mitnichten immer so. So blickte mancher Spieler in Deutschland früher sehnsüchtig in Richtung USA oder Japan und fragte sich, ob und wann ein bestimmtes Spiel es zu uns schafft.Ein gutes Beispiel waren japanische Rollenspiele (JRPG): So mancher, der die Sprache beherrschte und sich gerne JRPG-Perlen nach Europa holen wollte, stand vor mehreren Problemen: Denn selbst wenn er oder sie es schaffte, sich das Spiel selbst hierher schicken zu lassen, so benötigte man als Import-Fan auch eine japanische oder modifizierte Konsole, um den Titel spielen zu können. Denn die Games waren regionsgesperrt.Diese Praxis wurde aber in den letzten Jahren immer häufiger aufgegeben, Nintendo verzichtete etwa bei seiner Switch erstmals komplett auf regionale Sperren bei den Spielen. In seiner gestern veröffentlichten ultimativen PS5-FAQ hat Sony auch die Frage nach einer regionalen Sperre beantwortet, und zwar kurz und knapp mit einem "Nein."Das bedeutet aber nicht, dass die Region gar keine Rolle mehr spielt: Denn bestimmte Streaming-Apps sind nach wie vor regional gesperrt - was einer gewissen Ironie sicherlich nicht entbehrt.In der FAQ finden PlayStation 5-Fans weitere Informationen zu der Konsole, unter anderem die Bestätigung, dass PS5-Games derzeit bzw. vorerst nicht auf externen Speicher ausgelagert und gespielt werden können.