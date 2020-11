PS5: Keine native Unterstützung für Monitore mit 1440p-Auflösung

Sony bestätigt gegenüber Pressevertretern, dass die neue PlayStation 5 zum Marktstart am 19. November keine Unterstützung für eine native 1440p-Auflösung bieten wird. PS5-Spieler mit entsprechenden Monitoren müssen mit einem Upscaling oder Supersampling rechnen.

Mit Einschränkungen leben oder zur Xbox Series X greifen

Während sich die Next-Gen-Konsole des japanischen Unternehmens vorrangig auf Spiele in 4K-Auflösung und die Medienwiedergabe in 8K konzentriert, scheinen Gamer mit WQHD-Monitoren (2560 x 1440 Pixel) vorerst außen vor zu bleiben. Wie ein Sony-Sprecher ge­gen­über IGN Italien bestätigt, ist natives Rendering von PS5-Titeln im 1440p-Format nicht angedacht. Stattdessen kann man davon ausgehen, dass Spiele mit der PlayStation 5 entweder von einer Full-HD-Auflösung (1080p) hochskaliert oder via Supersampling in 4K berechnet und dann herunterskaliert werden.Aufgrund diverser Exklusivtitel gehört die PS5 zu den Next-Gen-Konsolen, die vor allem auch für PC-Spieler in Frage kommt. Dass diese für eine maximale Qualitätsausbeute auf einen 4K-Monitor oder -Fernseher ausweichen müssen, anstatt vorhandene 1440p-Displays mit hohen Bildwiederholraten von über 120 Hz zu nutzen, dürfte in der PC-Community negativ aufgenommen werden. Für Sony scheint die WQHD-Nische zu klein zu sein, um ver­gleichs­wei­se günstige und einfache Optimierungen vorzunehmen, die Spiele in nativer 1440p-Auf­lö­sung mit entsprechend hohen FPS-Raten zu rendern.Laut ersten Testern und den technischen Daten der Xbox Series X und Series S wird Mi­cro­soft das 1440p-Format ab Werk auf seinen neuen Konsolen unterstützen. Für die lauf­werk­lo­se und deutlich schwächere Xbox Series S stellt diese Auflösung sogar das Maximum dar. Fraglich ist, ob PC-Spieler mit entsprechend leistungsstarken Gaming-Systemen zu einer neuen Xbox greifen, da alle "exklusiven" Titel der Xbox Game Studios über den Game Pass auch auf Windows 10-PCs spielbar sein werden. Offen bleibt zudem, ob Sony mit einem zukünftigen Software-Update der PlayStation 5 den eigentlich erwarteten 1440p-Support spendieren wird.In Deutschland wird die PS5 am 19. November starten, während die Xbox Series X und Series S bereits ab dem 10. November erhältlich sind. Die Chance, eine der beiden Flagg­schiff-Konsolen zur Markteinführung in den Händen zu halten, ist jedoch gering. Bereits bei den Vorbestellungen zeigte sich eine besonders hohe Nachfrage und ein Ausverkauf der virtuellen Lagerbestände innerhalb weniger Stunden.