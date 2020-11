Remote Play App taucht auf: PS5-Games auf der PlayStation 4 spielen

Was macht man mit der alten PS4, wenn die neue PS5 im Haus ist? Jetzt ist eine Remote Play App aufgetaucht, die es möglich macht, Spiele der neuen Konsole auf die alte Konsole zu streamen. Bisher ist die App aber noch nicht in allen Regionen verfügbar.

Mit der PS4 kann man auf die PS5 zugreifen und diese nutzen

Aktuell noch keine offizielle Ankündigung

Schon im Oktober hatte Sony bekannt gegeben, dass man eine Remote Play App plant, die es möglich macht, PlayStation 4-Spiele auf die PlayStation 5 zu bringen - sozusagen die Streaming-Lösung für die Rückwärtskompatibilität. "Ja, Remote Play von PS4 auf PS5 und PS Now Streaming werden unterstützt. Der Vorteil von Streaming ist, dass ihr euren Speicherplatz auf der PS5 sparen könnt", so der Konzern dazu laut Play3 . Bisher wurde aber nicht thematisiert, ob die App dann auch den umgekehrten Weg erlaubt: PS5-Titel auf die PS4 streamen. Hier gibt es jetzt eine Bestätigung.Wie Twinfinitie schreibt, taucht für PlayStation 4-Besitzer in Japan seit Kurzem die "PS5 Remote Play" auf dem Homescreen auf. Wie dort weiter zu lesen ist, wird die entsprechende Anwendung mit nordamerikanischen und europäischen Accounts noch nicht zur Verfügung gestellt. Die App bietet dabei sehr einfache Einstellungsmöglichkeiten. So kann automatisch oder manuell nach einer PS5 gesucht werden. "Nutze diese PS4 um auf eine PS5 zuzugreifen und diese zu steuern", so der Text in der App. Darüber hinaus ist es möglich, eine Streaming-Auflösung zu wählen: 1080p, 720p und 540p - 720p ist hier als Standard definiert.Aktuell fehlt von Seiten Sonys neben den Kommentaren im Oktober noch eine offizielle Ankündigung der "PS5 Remote Play"-App. Man darf wohl erwarten, dass hier noch vor dem Start der PlayStation 5 am 19. November eine Vorstellung erfolgt. Aktuell erscheint uns die Möglichkeit, PS4-Titel auf der PlayStation 5 zu spielen, das wohl interessantere Anwendungs­feld. Dass Sony die Möglichkeit zum Streaming der PS5 auf die PS4 vorsieht, ist aber ein netter Bonus.