PS5 DualSense: Controller funktioniert mit der PS3, aber nicht PS4

Im Zuge der bald erscheinenden neuen Sony-Konsole werden Play­Sta­ti­on-Spieler auch einen rundum überarbeiteten Controller bekommen und der DualSense für die PS5 hat im Vorfeld sehr viel Lob bekommen. Dieser ist auch abwärtskompatibel, allerdings anders als gedacht.

PlayStation 4-Kompatibilität nur über Umwege

Der DualSense ist das Steuergerät, das der PlayStation 5 beiliegt und der neue Controller sorgt bei den ersten Testern für ziemlich große Begeisterung. Da überrascht es nicht, dass einige sogleich auf die Idee kommen, ob man das neue Gamepad auch auf einer älteren Konsole nutzen kann - schließlich hat der DualShock 4 nicht nur Fans, im Gegenteil.Wie es um die Kompatibilität des DualSense zu älteren Konsolen steht, wollte ein YouTuber namens MidnightMan wissen und der machte dabei eine interessante Entdeckung (via VideoGamesChronicle ). Denn in den USA kann man den neuen Controller bereits regulär im Handel bekommen, auch wenn die dazugehörige Konsole erst in eineinhalb Wochen folgt.MidnightMan hat jedenfalls herausgefunden, dass die PlayStation 4 den DualSense gar nicht erkennt, die PlayStation 3 hingegen keinerlei Probleme macht und sich kabellos sofort verbindet. Der Grund dafür ist vermutlich, dass die PS3 eine weitreichende Kompatibilität mit generischen Bluetooth-Controllern bietet, bei der PS4 ist diese hingegen nicht gegeben.Es gibt allerdings dennoch eine Möglichkeit, eine PlayStation 4 mit dem neuen DualSense zu bedienen, dieses ist allerdings etwas umständlich oder besser gesagt nur indirekt machbar. Denn man kann den DualSense mit einem PC oder Mac verbinden und die PlayStation 4-Spiele per Remote Play streamen.Auch andersrum können PS4-Controller und PlayStation 5 nicht gut miteinander: Denn Sony hat bereits im Sommer bekannt gegeben, dass der DualShock 4 nicht mit der PS5 bzw. den Spielen der neuen Konsole funktionieren wird.