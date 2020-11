Sony macht es offiziell: So läuft der Launch der PS5 am 19. November

"Plant bitte voraus": Mit diesen Worten hat Sony jetzt offiziell gemacht, wie der Verkaufsstart der PlayStation 5 am 19. November ablaufen wird. Dabei bestätigen sich Gerüchte: Wegen der Corona-Krise wird die PS5 am Starttag nur online zum Verkauf angeboten.

Lange Schlangen, wartende Kunden: Sony will diese Bilder vermeiden

Abholung bleibt aber weiter möglich

Zum Start einer neuen Konsolengeneration ist es üblich, dass sich begeisterte Fans lange vor den Öffnungszeiten vor Einzelhandelsgeschäften versammeln, um möglichst als einer der Ersten die begehrte Hardware in Händen zu halten. Solche Bilder wird es zum Launch der PlayStation 5 am 19. November aber nicht geben. Schon Ende letzten Monats gab es Gerüchte , dass Sony einen Start im Einzelhandel absagen werde. Jetzt macht es der Konzern in einer Mitteilung unter der Überschrift "Update zum Veröffentlichungstag" offiziell."Damit alle Spieler, Händler und Angestellten vor COVID-19 in Sicherheit sind, bestätigen wir heute, dass am Veröffentlichungstag (19. November) alle Verkäufe über die Online-Shops unserer Handelspartner laufen", so Sony. Der Konzern betont mit Nachdruck, dass keine Konsolen direkt im Handel verfügbar sein werden, dass sich Kunden bei lokalen Handelsketten anstellen oder dort campen sei also zwecklos. "Bleibt gesund, bleibt zu Hause und tätigt euren Kauf online", so das Unternehmen weiter.Trotzdem werden sich auch am Launchtag einige Kunden in Einzelhandelsgeschäfte bewegen, da auch bei Online-Bestellungen von manchen Händlern eine Abholung vor Ort angeboten wird. Sony mahnt, dass diese Termine natürlich nur unter der Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen wahrgenommen werden sollten - für die Durchführung entsprechend der Corona-Regeln sind hier aber natürlich die Einzelhändler selbst verantwortlich.