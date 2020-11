PS5 sollte noch größer werden, Konsole kommt mit Easter Eggs

Yujin Morisawa war bei Sony für das Design der PlayStation 5 verant­wortlich. Jetzt hat der Senior Art Director über seine Arbeit an der Next-Gen-Konsole gesprochen: Eigentlich sollte die Konsole noch deutlich größer werden, für Besitzer gibt es Eastereggs zu entdecken.

Zum Anfang des Design-Prozesses war die Konsole noch viel größer

Noch viel mehr zu entdecken

"Auf mir lastete so viel Druck": Mit diesem Satz macht Morisawa zum Anfang des Interviews mit der Washington Post klar, dass es sicher keine leichte Aufgabe ist, eine Konsole zu entwerfen, die in der Tradition der Vorgänger steht, aber seine eigene Identität mitbringt. In dieser Hinsicht hat der Designer mit der PlayStation 5 echten Mut bewiesen. Dabei stört ihn auch nicht, dass das Netz hier im Spaß allerlei Vergleiche mit Alltagsgegenständen zwischen Routern und Luftbefeuchtern anstellt: "Ich finde das lustig. Ich bin nicht beleidigt oder so. Mir gefällt wirklich, womit die Leute spielen. Ich glaube nicht, dass es eine schlechte Sache ist. Ich denke, es ist gute Energie", so Morisawa.Ein weiterer Punkt, der schnell nach der Vorstellung für viele öffentliche Diskussionen gesorgt hatte: Die PlayStation 5 ist mit Abstand die größte Konsole aller Zeiten und auch deutlich größer als die Xbox Series X. Dabei hatte Morisawa die Konsole während des Designprozesses noch verkleinert: "Als ich mit dem Zeichnen begann, war es viel größer, obwohl ich nicht wusste, was die Ingenieure wirklich vorhatten", sagte Morisawa. "Es ist schon lustig, dass die Ingenieure mir tatsächlich sagten, es sei zu groß. Also musste ich es gegenüber der ersten Zeichnung ein wenig verkleinern." Für weitere Verkleinerung sei aber kein Platz mehr gewesen: "Es hat im Moment die perfekte Größe. Wenn ich es dünner machen würde, würde es weniger Luftströmung haben. Es würde den Spieler beim Spielen stören."Für Aufmerksamkeit hatte auch die Entdeckung gesorgt, dass die PlayStation und der DualSense-Controller an bestimmten Stellen eine Textur aufweisen, die sich bei genauerer Betrachtung aus den bekannten PlayStation-Symbolen zusammensetzt. Für Morisawa sind solche Details ein wichtiger Teil der Arbeit: "Als ich mit der Gestaltung der PlayStation 5 begann, sagte ich den Designern, dass wir alles, was wir tun, designen sollten. Sogar die Textur, oder die Farbe, oder kleine Details. Wir müssen Zeit darauf verwenden." Auf die Frage, ob die Konsole noch mehr versteckte Details - Easter Eggs - mitbringt, hat Morisawa eine wunderbar klare, unklare Antwort: "Das musst man wohl selbst herausfinden."