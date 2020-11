0Patch: Unternehmen bietet Sicherheits-Updates für Office 2010 an

Der Support für Office 2010 ist inzwischen ausgelaufen, sodass die ver­blei­ben Nutzer auch keine Sicherheits-Patches mehr erhalten. Das letzte Update wurde im Oktober bereitgestellt. Nun hat der Drittanbieter 0Patch angekündigt, weiterhin Aktualisierungen anbieten zu wollen.

Service nur für zahlende Kunden verfügbar

0Patch stellt auch Updates für Windows 7 bereit

Da einige Unternehmen und Geschäftskunden noch alte Microsoft-Produkte verwenden und nicht ohne großen Aufwand umsteigen können, bieten die Redmonder die kostenpflichtigen Extended Security Updates (ESU) für ihre Betriebssysteme an. Für Office 2010 gibt es einen derartigen Service allerdings nicht. Das könnte in Zukunft zu Problemen führen, da Office 2010 auch zum jetzigen Zeitpunkt noch in manchen Konzernen zum Einsatz kommt.Aus diesem Grund möchte das Sicherheits-Unternehmen 0Patch die Aufgaben von Mi­cro­soft übernehmen und weiterhin Updates für die in Office 2010 enthaltenen Apps ausrollen.Wie aus einem Blog-Eintrag von 0Patch (via Ghacks ) hervorgeht, möchte das Un­ter­neh­men die Patches für Office 2010 aus­schließ­lich zahlenden Kunden anbieten. Eine Pro-Lizenz schlägt dabei mit knapp 23 Euro pro Computer und Jahr zu Buche. Um den Service nutzen zu können, benötigt der Nutzer neben Office 2010 auch noch ein 0Patch-Konto. Außerdem muss der 0Patch-Agent auf dem PC des Anwenders in­stal­liert sein. Das Gerät sollte eine Ver­bin­dung zum 0Patch-Server herstellen können.Bei 0Patch handelt es sich um keinen unbekannten Anbieter. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Konzern versprochen, sich zukünftig um die Privatnutzer von Windows 7 zu küm­mern und weitere Patches für das alte Betriebssystem bereitzustellen. Im Gegensatz zu den Aktualisierungen für Office 2010 werden die Betriebssystem-Updates kostenlos angeboten.