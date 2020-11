Online-Office: Microsoft versteckt das "Öffnen in der Desktop-App"

Das Office-Paket ist ein wichtiges Standbein des Redmonder Konzerns und Microsoft bietet hierzu auch diverse Lösungen an. Dazu zählt auch eine kostenlose Online-Variante, diese wird auch immer weiter aus­ge­baut. Nun gibt es eine kleine, aber bedeutende Änderung.

"In der Desktop-App öffnen"

Wer Office-Programme wie Word, Excel und PowerPoint nutzen will, der greift in der Regel zu einer lokal auf dem Rechner bereitstehenden Variante. Diese kommt entweder über die herkömmliche Office-Suite oder auch als Teil des Office 365-Pakets . Doch es gibt auch noch eine weitere Möglichkeit, nämlich als frei zugängliche Online-Variante.Diese Online-Variante war sicherlich auch eine Antwort auf die Google-Lösungen, der Suchmaschinenriese bietet eigene Alternativen zu Word, Excel und PowerPoint an. Microsofts Antwort war anfangs eher ein halbherziger Versuch, dem zu kontern, doch die Redmonder haben bald erkannt, dass mit Schnellschüssen kein Blumentopf zu gewinnen ist. Das hatte zur Folge, dass man die Online-Version von Office auch ausgebaut hat und mittlerweile hat man hier eine mehr als konkurrenzfähige Lösung im Angebot.Diese Versionen sind mittlerweile vollwertige Progressive Web Apps (PWAs), die auch in Windows 10 integriert sind. Dazu ist Dr. Windows aufgefallen, dass Microsoft nun einen Schritt weitergeht und eine kleine, aber doch signifikante Anpassung vornimmt.Denn in der Web-Version der Office-Apps konnte man bislang in der Titelleiste prominent einen Hinweis sehen, dass man ein gerade bearbeitetes Dokument auch in einer Desktop-App öffnen könne. Das wird zwar auch künftig möglich sein, allerdings werden Nutzer diese "Verknüpfung" etwas suchen müssen: Denn statt in der Titelleiste wird das demnächst unter "Editieren" im Menü zu finden sein.In Endnutzer-Versionen wurde diese Anpassung bereits vorgenommen, wer die Business-Version von Office 365 im Einsatz hat, der wird das im Verlauf der nächsten Wochen bekommen.