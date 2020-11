Moto G9 Power: Günstiges Smartphone mit Riesen-Akku & 20W-Laden

Motorola bringt mit dem Moto G9 Power wieder eine für maximale Akku­laufzeit optimierte Version seiner Mittelklasse-Smartphones auf den Markt. Das Moto G9 Power hat einen mit 6000mAh üppig dimensionierten Akku verbaut, der größer ausfällt als je zuvor in der Produktreihe.

Schwerpunkt auf dem Akku

Motorola

Das Motorola Moto G9 Power legt den Schwerpunkt stark auf den Stromspeicher, so dass neben dem mit 6000mAh sehr großen Akku auch eine ordentliche Ladeleistung geboten wird. Anders als bei anderen günstigen Smartphones kann der große Akku des G9 Power nämlich mit dem mitgelieferten 20-Watt-Netzteil vergleichsweise schnell geladen werden.Das Smartphone selbst ist in der unteren Mittelklasse positioniert und besitzt ein 6,78 Zoll großes IPS-Display mit einem kreisrunden Ausschnitt links oben, hinter dem die Frontkamera sitzt. Das Panel löst mit 1640 x 720 Pixeln nur auf HD+-Niveau auf und erreicht damit eine Pixeldichte von "nur" 264 Pixel pro Zoll.Im Innern des Moto G9 Power tut der Qualcomm Snapdragon 662 mit acht 2,0 Gigahertz schnellen Rechenkernen seinen Dienst, den Motorola zusammen mit vier Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 GB Flash-Speicher verbaut. Letzterer lässt sich dank eines MicroSD-Kartenslots schnell und einfach erweitern.Die Hauptkamera des Moto G9 Power nutzt einen 64-Megapixel-Sensor, der dank einer maximalen Blendengröße von f/1.79 relativ viel Licht einfangen soll. Zusätzlich verbaut Motorola auch noch einige weitere Kamerasensoren, wobei wir zu deren Daten noch keine Informationen vorliegen haben. Die Frontkamera des Moto G9 Power bietet 16 Megapixel Auflösung und eine f/2.25-Blende.Zur weiteren Ausstattung gehören ein Fingerabdruckleser auf der Rückseite, zwei NanoSIM-Slots, ein Kopfhöreranschluss, NFC, ac-WLAN und Bluetooth 5.0. Das Motorola Moto G9 Power läuft mit Android 10 und dürfte schon sehr bald in den Markt starten. Der Preis wird dann vermutlich bei rund 250 Euro liegen.