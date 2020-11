PS5: Vorbesteller könnten ihre Konsolen eine Woche früher erhalten

Derzeit informiert Media Markt die Vorbesteller der PlayStation 5 über eine frühere Auslieferung der Next-Gen-Konsole. Statt zum Marktstart am 19. November sollen Kunden des Elektronikhändlers die vorbestellte PS5 bereits am 12. November in den Händen halten können.

Offizielle Bestätigung des PlayStation 5-Frühstarts steht noch aus

Die neue Next-Gen-Konsole für 499,99 Euro

Geht man davon aus, dass die automatisch generierte E-Mail-Benachrichtigung (via Play­Front ) von Media Markt nicht auf einen Systemfehler zurückzuführen ist, könnte Sony den Launch der PlayStation 5 in Deutschland offiziell vorgezogen haben. Auch Zubehör, wie der neue DualSense Wireless-Controller, wird im Online-Shop des Händlers seit geraumer Zeit mit einem Veröffentlichungsdatum am 12. November aufgeführt. Ungeklärt bleibt, ob Media Markt ausschließlich Vorbesteller vorzeitig beliefert oder ob auch der öffentliche Verkauf bereits in der nächsten Woche (Donnerstag) starten könnte.Da sich bisher weder Sony, noch Media Markt zu einem Frühstart der PS5 geäußert haben, sollte man bis zu entsprechenden Versandmitteilungen weiterhin von einem Release am 19. November ausgehen. Zudem ist es nicht zu erwarten, dass vor dem offiziellen Marktstart eine weitere Welle an Vorbestellungen zur Verfügung stehen wird. Auch der Verkauf in den Ladengeschäften vor Ort ist in Gefahr. Aufgrund des weiterhin kursierenden Coronavirus und dem seit dieser Woche gültigen Lockdown, soll Sony die Händler anhalten, auf einen offenen Verkauf in ihren Filialen zu verzichten und die PlayStation 5 nur online anzubieten.Mit der Xbox Series X schickt Microsoft seine Next-Gen-Konsole am 10. November schon vor der PS5 ins Rennen. Die Verfügbarkeit scheint hier allerdings nicht besser zu sein. Auch der Sony-Konkurrent ist abseits der Xbox Series S deutsch­land­weit ausverkauft. Ob die beiden Unternehmen pünkt­lich zum Weih­nachts­ge­schäft und dem be­lieb­ten Shopping-Tag " Black Friday " die Lager auffüllen können, bleibt ab­zu­war­ten. Die hohe Nachfrage dürfte jedoch noch einige Monate anhalten, weshalb Experten mit einer schlechten Lie­fer­bar­keit bis hinein in das kommenden Jahr 2021 rechnen.