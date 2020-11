Refurbished: Gebrauchte Surface-Geräte starten in Deutschland

Apple, Ebay, Amazon: Ob Händler oder Hersteller - viele Unternehmen bieten mittlerweile geprüfte, zertifizierte Gebrauchtwaren an. Teilweise handelt es sich dabei um Retouren oder um Geräte, die nach einem Schaden ausgetauscht wurden.

So erklärt Microsoft das Angebot:

So funktioniert der Wiederaufbereitungsprozess:

Wiederaufbereitetes Gerät- Das Produkt wird ausgiebig geprüft, repariert, getestet und nach neuen Produktstandards gereinigt.

Neu verpackt - Das Produkt wird dann in einem Microsoft Certified Refurbished-Karton mit allen Standard-Zubehörteilen und Handbüchern verpackt.

Inklusive Garantie - Umfasst die 12-monatige Standardgarantie. Zusätzlich ist eine erweiterte Garantieoptionen verfügbar.

Für Sie bereit - Sehen Sie sich im Microsoft Certified Refurbished-Bereich um und sparen Sie bei Angeboten für Microsoft-Produkte.

Microsoft

Nun bietet auch Microsoft in Deutschland ein eigenes Programm für solche Geräte an, das " Microsoft Certified Refurbished-Programm ". Auf der Webseite von Microsoft gibt es nun eine Extra-Kategorie für derartige Angebote, dabei sind viele Surface-Produkte . Das Microsoft Certified Refurbished-Programm bietet laut der Beschreibung des Konzerns die Möglichkeit, gebrauchte, zertifiziert wiederauf­bereitete Geräte, die den gleichen Standards wie fabrikneue Produkte entsprechen, zu einem reduzierten Preis zu erwerben. Der Kunde bekommt aktuelle Geräte mit Garantie.Übrigens: Das Ganze liegt voll im Trend. Nicht nur, dass man als Kunde teilweise kräftig Geld sparen kann. Diese Programme dienen auch der Vermeidung von Elektroschrott und unnötiger Ressourcenverschwendung, denn viele Geräte aus Reparaturen beispielsweise wandern ansonsten zum Recycling, da sie für die Firmen so häufig noch wertvoller sind, als wenn sie in ihrem Zustand verkauft werden. Mit dem "Microsoft Certified Refurbished-Programm" werden die Geräte einfach wieder aufgearbeitet und bekommen eine zweite Chance.