Harley-Davidson gründet Elektro-Fahrrad-Tochter und zeigt Prototypen

Der vor längerer Zeit erfolgten Ankündigung folgt nun der Vollzug: Der Motorrad-Hersteller Harley-Davidson baut eine Fahrrad-Produktion als zweites Standbein auf. Die Tochter Serial 1 Cycle Company soll im kommenden Frühjahr ihre ersten Produkte aus den Markt bringen.

Spezifikationen noch unklar

Mit dem Namen nimmt das Unternehmen direkt Bezug auf die eigene Geschichte. Denn das älteste bekannte Motorrad der Marke wird in der Szene als "Serial Number One" bezeichnet. Und bereits der erste Blick auf das Fahrrad, das von der Tochterfirma vertrieben werden soll, macht die Parallelen zu den Kult-Bikes Harley-Davidson offensichtlich: Ein schwarzer Rahmen, Ledersattel und ein schlichtes, klassisches Design zeichnen das Modell aus.Die Bilder, die es vom ersten Modell gibt, werden noch als Prototyp bezeichnet und es ist fraglich, ob das Fahrrad so auf den Markt kommt. Zumindest hierzulande dürfte das kaum der Fall sein, da es so nicht den gesetzlichen Anforderungen der Verkehrstüchtigkeit für Fahrräder entsprechen dürfte. Das kann allerdings in den USA ganz anders aussehen, wo das Produkt wohl zuerst zu haben sein wird.Bei dem Fahrzeug handelt es sich natürlich um ein Elektrofahrrad. Der unterstützende Motor ist im Tretlager untergebracht. Die Kraft­über­tra­gung auf das Hinterrad erfolgt über einen Antriebsriemen statt über die übliche Kette. Unklar ist allerdings, ob sich der Akku leicht herausnehmen lässt, um ihn beispielsweise in der Wohnung über Nacht aufzuladen.Zu den darüber hinausgehenden Spe­zi­fi­ka­tio­nen gibt es ebenfalls noch keine Informationen. Entsprechend lässt sich noch nicht viel darüber sagen, mit welcher Leistung man rechnen kann und welche Reichweite der Akku ermöglicht. Auch zum Preis gibt es noch keine Hin­wei­se. Klar ist allerdings, dass Harley-Davidson sich einen Teil des Marktes sichern will, der in der letzten Zeit stark wächst und dies wohl auch noch in Zukunft tun wird.