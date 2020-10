Assassin's Creed kommt ins Fernsehen - als Real-Serie auf Netflix

Die Vorzeichen für eine Assassin's Creed-Serie sind zwar angesichts der katastrophalen Verfilmung von 2016 nicht die besten, gleichzeitig hat Netflix es bereits mit The Witcher bewiesen, dass man vergleichbare Vorlagen auch gelungen umsetzen kann.

"Epische Unterhaltung"

Ubisoft

Denn der Streaming-Riese und der französische Publisher Ubisoft haben heute bestätigt, dass man eine Serie zu Assassin's Creed produzieren wird. Das Besondere dabei: Es handelt sich nicht - wie öfters bei Netflix - (nur) um eine Animationsserie, sondern um eine Real-Umsetzung. Oder besser gesagt: auch eine "Live Action"-Serie.Denn wie das Hollywood-Branchenblatt Deadline berichtet, wollen Ubisoft und Netflix ein ganzes Universum rund um die Marke auf die Beine stellen. Dazu werden gleich mehrere Produktionen zählen, auch wohl mehrere animierte. Im Mittelpunkt steht aber sicherlich die Real-Serie, diese ist zweifellos die aufwendigste des Pakets, das Netflix mit Ubisoft Film & Television geschnürt hat.Details dazu nannten die Beteiligten aber noch keine. Sowohl Netflix als auch Ubisoft übten sich in den Genre-üblichen Floskeln. Netflix will "das reiche vielschichtige Storytelling, für das Assassin's Creed so beliebt ist, zum Leben erwecken" und möchte "sorgfältig epische und spannender Unterhaltung" erschaffen, das auf dieser speziellen erfolgreichen und weltbekannten Marke basiert.In welche Ära es geht und ob aus den Spielen bereits bekannte Figuren auftauchen werden, ist nicht bekannt (Anmerkung/Wunsch des Autors: Ezio!). Ubisoft gibt sich jedenfalls begeistert: "Wir freuen uns darauf, mit Netflix eine Assassin's Creed-Serie zu erschaffen und auch, die nächste Saga im Assassin's Creed-Universum zu entwickeln."Man darf gespannt sein und auch durchaus positiv in die Zukunft blicken. Denn mit The Witcher hat Netflix bewiesen, dass man bereit ist, viel Geld in eine Produktion zu stecken, auch wenn die Saga rund um Geralt, den Hexer, natürlich auf einer Romanvorlage basiert.