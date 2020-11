Netflix als fast klassischer TV-Sender, testet lineare Ausstrahlung

Das Streaming-Portal Netflix ist der exakte Gegenentwurf zum klassischen Fernsehen. Denn hier kann man die Filme, Serien und Dokus sehen, wann auch immer man will. Dennoch experimentiert der Dienst derzeit in Frankreich mit linearer Ausstrahlung.

Best of Netflix

Netflix TV oder Netflix, der Sender: Das ist in etwa das, was das Streaming-Portal derzeit in Frankreich testet: Denn wie die französische Seite Frandroid berichtet (via Caschy ), hat Netflix seit gestern in der Web-Version eine neue Option namens Direct im Angebot. Das gibt es aber derzeit offenbar nur in Frankreich und es ist auch nicht klar, ob diese Möglichkeit zu einer Dauereinrichtung wird.Direct ist nichts anderes als ein Netflix-TV-Sender, denn wenn man diesen auswählt, dann übernimmt der Anbieter die Programmplanung. Sehen kann man dort eine Best-of-Auswahl der beliebtesten Inhalte in Frankreich, der "Sender" ist also in erster Linie auch ein Empfehlungs-Werkzeug für Netflix-Abonnenten, die nicht wissen, was sie als nächstes ansehen sollen.Dabei wird es Filme, Serien und Dokus geben, die Auswahl richtet sich nach dem lokalen Geschmack, aber auch europäische und globale Hits werden auf Direct berücksichtigt. Der lineare Stream wird automatisch fünf Tage im Voraus generiert.Ein Sprecher von Netflix erklärte die Idee folgendermaßen: "In Frankreich ist der traditionelle Fernsehkonsum sehr beliebt. Den Zuschauern gefällt die Idee eines Programms, das es vermeidet, wählen zu müssen, was sie sehen wollen." Man will es den Abonnenten ermöglichen, sich "mitreißen und überraschen zu lassen".Der Empfehlungscharakter des Ganzen ist auch daran erkennbar, dass man jederzeit einen Inhalt anklicken kann und ihn auf traditionelle Netflix-Art starten und ansehen kann. "Wenn es einem an Inspiration mangelt oder man Netflix zum ersten Mal benutzt, kann man sich von der Vielfalt des Netflix-Katalogs überraschen lassen, ohne einen bestimmten Titel wählen zu müssen."