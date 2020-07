Assassin's Creed Valhalla: Release soll im November 2020 stattfinden

Kurz vor dem UbiForward-Event sind neue Informationen zum kom­men­den Action-Rollenspiel Assassin's Creed Valhalla durchgesickert. Demnach soll der neue Ableger der Reihe am 17. November und somit nur we­ni­ge Tage vor dem Launch von Cyberpunk 2077 veröffentlicht werden.

UbisoftForward-Event findet heute statt

Ubisoft

Dieser Release-Termin wurde wohl versehentlich auf dem italienischen Instagram-Account von Ubi­soft bekanntgegeben. Das geht aus dem Post eines aufmerksamen Reddit-Nut­zers her­vor. Inzwischen wurde der entsprechende Instagram-Beitrag natürlich wieder entfernt. In dem gelöschten Post wurde das Launch-Datum als "eher als geplant" bezeichnet. Ur­sprüng­lich sollte Assassin's Creed Valhalla nicht am 17. November, sondern womöglich erst im De­zem­ber 2020 erscheinen. Für den vorgezogenen Release dürfte der Launch von Cyberpunk 2077, der voraussichtlich am 19. November stattfinden wird, verantwortlich sein.Der kommende Teil der Assassin's Creed-Reihe soll auf der Xbox One, der PlayStation 4 , dem PC und Google Stadia spielbar sein. Das Game soll später auch für die Xbox Series X sowie die PlayStation 5 erscheinen. Da bislang jedoch noch nicht bekannt ist, wann die zwei Konsolen das Licht der Welt erblicken, gibt es für die ent­sprech­en­den Varianten des Spiels bisher eben­falls noch keinen Release-Termin. Darüber hi­naus bleibt noch unklar, in welchen Editionen der neue Ubisoft-Titel verkauft wird.Ob Assassin's Creed Valhalla tatsächlich am 17. November 2020 erscheint, wird der Publisher voraussichtlich heute Abend im Rahmen eines UbisoftForward-Events ankündigen. Die neue Ausgabe von UbiForward soll ab 21 Uhr ausgestrahlt werden und nicht nur Informationen zum neuen Assassin's Creed-Ableger, sondern auch zu Titeln wie Watch Dogs Legion und Far Cry 6 enthalten. Das Event kann über die Webseite des Publishers verfolgt werden.