Microsoft Deutschland: Dr. Marianne Janik ist jetzt neue Chefin

Microsoft war nach dem Ausstieg von Sabine Bendiek als Vorstandsvor­sitzen­de in Deutschland einige Monate ohne wirkliche Führungsspitze. Jetzt hat mit Marianne Janik erneut eine Frau die Leitung der deutschen Niederlassung des weltgrößten Softwareherstellers übernommen.

Wie Microsoft heute per Pressemitteilung verlauten ließ, tritt Dr. Marianne Janik die Nachfolge von Sabine Bendiek als Vorsitzende der Geschäftsführung der Microsoft Deutschland GmbH an. Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass Bendiek zum neuen Personalvorstand von SAP wird , so dass Christine Haupt zwischenzeitlich als Interimschefin die Geschäfte von Microsoft in Deutschland leitete.Dr. Marianne Janik wird als Chefin von Microsoft Deutschland ab 1. November 2020 die Leitung des Unternehmens in unseren Gefilden übernehmen. Sie untersteht dann direkt Ralph Haupter, der inzwischen President von Microsoft EMEA und als solcher für das Europageschäft im allgemeinen verantwortlich ist. Haupter war zuvor lange Chef des deutschen Microsoft-Ablegers.Marianne Janik ist kein unbeschriebenes Blatt, was die Arbeit für Microsoft angeht. Die 54-jährige war bisher als Geschäftsführerin von Microsoft Schweiz tätig und leutete zuvor schon seit 2011 den Geschäftsbereich für Öffentliche Verwaltung bei Microsoft Deutschland. Die Deutsch-Französin ist studierte Juristin und arbeitete vor ihrer Zeit bei Microsoft unter anderem für ein Spezialsystemhaus, eine Tochterfirma von EADS und Daimler-Benz."Ihre starke Führung und ihre Hands-on Mentalität, sowie ihre nachgewiesene erfolgreiche Tätigkeit für Microsoft in Deutschland und der Schweiz machen sie zu einer hervorragenden Wahl", schreibt Ralph Haupter, President Microsoft EMEA, in der internen Ankündigung von Marianne Janik an die rund 3.000 Microsoft Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland.