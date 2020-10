Avengers absoluter Flop: Zu wenig Spieler für normales Matchmaking

Die Beta hatte bei vielen Bauchschmerzen hinterlassen, der aktuelle Sta­tus des Spiels dürfte beim Entwickler wie ein Schlag in die Magengrube wirken: Avengers hat so wenig Spieler, dass ein vernünftiges Matchma­king nicht mehr möglich ist. Man kann von einem Totalausfall sprechen.

Avengers steht vor dem Problem, dass sich das Reparieren bald nicht mehr lohnt

Wartezeiten von 30 Minuten und mehr

Eigentlich klingt die Idee eines Avengers-Spiels sehr verlockend, gibt es doch rund um den Globus Millionen Fans von Hulk Captain America & den anderen Marvel Helden. Dass, was da aktuell rund um das seit August erhältliche Marvel Avengers-Spiel vom Entwickler Crystal Dynamics passiert, kann man langsam aber sicher als Scherbenhaufen bezeichnen. Un­zählige Bugs und ein von vielen Spieler als zu zeitraubend beschriebenes Gameplay hinterlassen ihre Spuren. Wie Forbes berichtet, ist die Zahl der aktiven Spieler laut Steam-Statistik wenige Monate nach Launch erstmals unter die Marke von Tausend gesunken.Mit diesem Wert kommt es auch zu ganz prinzipiellen Problemen für ein Spiel, das eigentlich als Multiplayer-Erlebnis für vier Spieler konzipiert ist. Aktuell wird es immer schwerer für die verbliebenen Nutzer, Mitspieler für Aktivitäten zu finden. Das Problem mit dem Matchmaking verstärkt sich durch die Tatsache, dass pro Tag rund 50 verschiedene sogenannte War-Table-Missionen zur Verfügung stehen. Außerdem setzt das Spiel voraus, dass alle Gruppen­mitglieder einen unterschiedlichen Helden für die Missionen wählen.Aktuell gibt es auf dem PC Berichte von Spiel­ern, dass all diese Umstände zu einer Wartezeit von rund 30 Minuten führen - wenn überhaupt ein Team vom Matchmaking-System gefunden werden kann. Auch auf der PlayStation 4 , der Plattform mit den meisten Spielern gelingt es nach Nutzer-Berichten aktuell nur selten, eine vollständige Gruppe zusammenzustellen. Das Spiel sieht die Möglich­keit vor, die Gruppe auch mit AI auffüllen zu können, dass es so kurz nach dem Release aber oft keine andere Möglichkeit zum Spielen gibt, ist für die Gesundheit des Titels natürlich ein schlechtes Zeichen.