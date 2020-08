Marvel's Avengers - Der offizielle Launch-Trailer zum Actionspiel ist da

Square Enix, Eidos Montreal, Crystal Dynamics und Marvel präsentieren heute den Launch-Trailer zum Actionspiel Marvel's Avengers, das nächsten Monat für den PC und die Konsolen von Sony und Microsoft erscheint. Im Video sind einige der Helden zu sehen, in deren Rol­len die Spieler schlüpfen dürfen. Dazu zählen etwa Hulk, Thor, Iron Man oder Captain America.Marvel's Avengers orientiert sich nicht strikt an der Comic- beziehungsweise Filmvorlage, sondern erzählt seine ganz eigene Geschichte: Bei einem schweren Unfall werden große Teile der Stadt San Francisco vernichtet und die Avengers für die Katastrophe verantwortlich ge­macht. Infolgedessen wird die Superhelden-Gruppe verboten und löst sich auf. Jahre später bahnt sich jedoch eine neue Gefahr an, weshalb die nun zerstreuten Helden wieder zu­sam­men­fin­den müssen.Marvel's Avengers erscheint am 4. September 2020 für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One . Zu einem späteren Zeitpunkt sollen außerdem Versionen für die neue Kon­so­len­ge­ne­ra­tion nachgereicht werden. Zuletzt sorgte das Spiel mit der Meldung für Aufregung, dass dieses nur in der Playstation-Version Spider-Man als spielbaren Charakter mitbringt.