Windows XP: Geleakter Quellcode enthält geheime MacOS-Oberfläche

Erst vor kurzem wurde bekannt, dass der komplette Quellcode des alten Redmonder Betriebssystems Windows XP im Internet gelandet ist. Einige Entwickler scheinen sich den Code genauer angesehen zu haben. In der Software war eine geheime MacOS-ähnliche Oberfläche enthalten.

Die Oberfläche wurde niemals verwendet

Das geht aus einem Bericht von The Verge hervor. Einige Elemente der Benutzeroberfläche sollen an das Aqua-Design von Apple, das im Jahr 2000 und damit ein Jahr vor dem Release von Windows XP eingeführt wurde, erinnern. Hierzu zählen die Schaltfläche "Start", einige Buttons sowie Fenster-Elemente. Microsoft hat der Oberfläche den Namen "Candy" gegeben.Natürlich wurde die Aqua-ähnliche Be­nut­zer­ober­flä­che im finalen Produkt nicht verwendet. Stattdessen kam die Microsoft-eigene Luna-Oberfläche zum Einsatz. Dem Quellcode zufolge war das alternative Design ausschließlich für den internen Gebrauch entwickelt worden.Außerdem handelt es sich bei dem "Candy" genannten Design nicht um eine vollständige Benutzeroberfläche. Einige wichtige Elemente scheinen zu fehlen, sodass die Umgebung vermutlich nur in einer sehr frühen Phase der Entwicklung von Windows XP genutzt wurde.Bisher hat Microsoft noch kein umfangreiches Statement zu dem Leak abgegeben. Das Red­mon­der Unternehmen hat lediglich bestätigt, dass der Vorfall aktuell untersucht wird. Damit bleibt auch noch unklar, ob es sich bei dem durchgesickerten Quellcode tatsächlich um den Programmcode von Windows XP handelt. Einige Sicherheitsforscher haben den Code jedoch schon untersucht. Einem Großteil der Experten zufolge scheint der Leak echt zu sein.