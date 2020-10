Apple iPhone 12: Händler listen 5 Modelle, Infos zu Speicher & Farben

Apple plant bekanntermaßen die Vorstellung der iPhone 12-Serie in den nächsten Tagen. Jetzt sind in den Ordersystemen erster Händler Angaben zu Speicher- und Farbvarianten der neuen Geräte aufgetaucht. Dabei ist von insgesamt fünf neuen iPhones die Rede.

Basismodell wieder in sechs verschiedenen Farben

iPhone 12 Pro: Gehäuse vorab gezeigt

Die Händlerangaben bestätigen im Grunde das, was durch Gerüchte und Leaks schon vorab bekannt geworden war. So wird es in diesem Jahr insgesamt fünf neue iPhone-Modelle geben, von denen eines als Einsteigermodell positioniert wird. Apple adaptiert damit die Strategie aus den früheren Jahren, gab es doch zuletzt mit dem iPhone 11 bereits eine Art Basis-Modell, während die Pro-Varianten die höheren Preisregionen abdeckten.Laut unseren Informationen wird das günstigste iPhone 12 in einer breiten Auswahl von Farben zu haben sein. Der Kunde hat dabei die Wahl zwischen Schwarz, Weiß, Blau, Rot, Gelb und Coral. Beim Speicher ist von einem Basismodell mit 64 Gigabyte sowie zwei weiteren Ausgaben mit jeweils 128 und 256 Gigabyte die Rede.Die anderen, insgesamt vier weiteren neuen Modelle der iPhone 12-Serie werden mit einer deutlich überschaubareren Farbpalette daherkommen. Der Kunde hat künftig die Wahl zwischen Ausgaben in Schwarz, Weiß und Silber, so dass Apple sich offenbar beim iPhone 12 Pro von den zuletzt angebotenen Varianten in Grün oder Gold verabschiedet und im Grunde wieder auf seine klassische Farbauswahl setzt.Beim Speicher sprechen die Händler davon, dass alle Farbvarianten und alle Modelle der erwähnten Viererriege mit Kapazitäten von jeweils 128, 256 und 512 Gigabyte zu haben sein sollen. Mehr Informationen verraten die Datenbanken bisher noch nicht, wobei auch die hier gemachten Angaben mit einiger Vorsicht zu genießen sind, da es sich natürlich nicht um offiziell abgesegnete Informationen des Herstellers handelt.Die Präsentation der neuen iPhone 12-Serie wird schon in den nächsten zwei Wochen erwartet, wobei manche Quellen von einem Launch am 13. Oktober ausgehen. Neben dem neuen Apple A14 Bionic-SoC dürften die neuen iPhone 12 Smartphones wohl ein an frühere iPhone-Generationen angelehntes Design mit vertikalen Kanten und einer weiterhin vorhandenen "Notch" mitbringen.