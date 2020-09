Apple iPhone 12: Die große Keynote soll am 13. Oktober stattfinden

Neue Hinweise deuten darauf hin, dass eine iPhone 12-Keynote kurz be­vor­steht. Mitarbeiter europäischer Netzbetreiber sollen bestätigt haben, dass Apple seine neuen Smartphones am 13. Oktober präsentieren wird. Vorbestellungen könnten bereits wenige Tage später möglich sein.

Britischer Provider sagt Vorstellung "in wenigen Tagen" voraus

So sollen die iPhone 12-Modelle ausgestattet sein: Modell iPhone 12 iPhone 12 Max iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Display 5,4 Zoll Super Retina OLED von BOE 6,1 Zoll Super Retina OLED von BOE 6,1 Zoll Super Retina XDR OLED von Samsung, 10 bit und 120 Hz ProMotion 6,7 Zoll Super Retina XDR OLED von Samsung, 10 bit und 120 Hz ProMotion RAM 4 GB 6 GB Speicher 128 GB und 256 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB Chipsatz Apple A14 Bionic Gehäuse Aluminium Rostfreier Stahl Kamera Dual-Cam Triple-Cam und LIDAR-Sensor Modem 4G / 5G Akku 2227 mAh 2775 mAh 2775 mAh 3687 mAh Preise in US-Dollar $649 (128 GB)

$749 (256 GB) $749 (128 GB)

$849 (256 GB) $999 (128 GB)

$1099 (256 GB)

$1299 (512 GB) $1099 (128 GB)

$1199 (256 GB)

$1399 (512 GB)

Wie die Kollegen von AppleInsider von Mitarbeitern eines niederländischen Mobilfunk-Pro­viders in Erfahrung bringen konnten, dürfte die nächste Apple-Keynote in etwa drei Wochen stattfinden. Am Dienstag, den 13. Oktober, könnte der US-amerikanische Hersteller die neue iPhone 12-Familie vorstellen, die unter anderem mit einem 5G-Modul ausgestattet sein soll. Bereits ab dem 16. Oktober sollen zudem Vorbestellungen für die, in diesem Jahr leicht ver­späteten, iOS 14-Smartphones entgegengenommen werden. Eine offizielle Ankündigung des nächsten "Special Events" steht jedoch noch aus.Die Gerüchte zu einem Keynote-Termin Anfang oder Mitte Oktober verdichten sich durch eine kürzlich aufgetauchte Video-Präsentation des britischen Mobilfunkanbieters British Telecom (Marken BT und EE). CEO Marc Allera äußerte sich darin wie folgt: "" In jener Ankündigung meldete sich auch Apples Se­nior Vice President Internet Software and Services, Eddy Cue, zu Wort, der BT dazu gra­tu­lier­te, Tarife mit Diensten wie Apple Music, Apple Arcard und Apple TV+ zu kombinieren.In diesem Jahr werden insgesamt vier iPhone 12-Modelle erwartet. Zuletzt wurde in der Gerüchteküche sogar der Name "iPhone 12 mini" laut. Wie die untenstehende Datenblatt-Prognose zeigt, sollen OLED-Displays in Größen zwischen 5,4 und 6,7 Zoll verbaut werden. Fraglich ist nur, ob Apple bereits in diesem Jahr auf 120-Hz-Panels setzen wird. Der bereits für das iPad Air vorgestellte Apple A14 Bionic-Chip gilt hingegen als gesetzt. Ebenso sind Triple-Kameras mit LiDAR-Sensoren, 5G-Modems und die klassische Trennung zwischen "normalen" und Pro-Modellen absehbar. Dennoch sollten unbestätigte Leaks dieser Art im Vorfeld mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden.