Microsoft aktualisiert Office-Anwendungen und bringt neue Funktionen

Die Nutzer der Office-Anwendungen Microsofts bekommen jetzt ein Update bereitgestellt, das auch verschiedene neue Funktionen und Optimierungen mit sich bringt. Die Versionsnummer steigt dabei auf die Kennzahl 2007, teilte das Unternehmen mit.

Word

In Karten, Diagrammen und anderen SVG-Vektoren bleibt der hineingeschriebene Text nun erhalten, wenn die jeweiligen Grafikobjekte für die weitere Nutzung in Excel, Word und PowerPoint konvertiert werden.

Excel

Es ist nun möglich, eine Verbindung zu PDF-Dateien herzustellen, um Daten aus dieser zu importieren.

Bei der gemeinsamen Arbeit an einer Tabelle, kann man nun filtern und sortieren, ohne dass dies bei den anderen Nutzern sichtbar ist und deren Arbeit stört.

Anwender können weiterhin mit wenigen Klicks PivotTables in Excel erstellen, die mit in Power BI gespeicherten Datensätzen verbunden sind.

Outlook

Outlook ermöglicht nun die Nutzung von Formularen, so dass Nutzer beispielsweise schnell Umfragen per E-Mail durchführen können.

Bei der Integration von Bildern in eine E-Mail, kann die Kompression nun eingeschränkt werden, um Qualitätsverluste zu minimieren.

Wenn Outlook beeindet wird oder abstürzt, können die Elemente aus der vorhergehenden Sitzung schnell wiederhergestellt werden.

PowerPoint

Die Wiedergabeleistung von Videos, die über Microsoft Stream eingebunden sind, wurde verbessert.

Siehe auch:

Microsoft

In den letzten Wochen hatte Microsoft immer wieder kleinere Updates für die Nutzer von Office 365 und Microsoft 365 bereitgestellt. Diese beinhalteten im Wesentlichen überschaubare Fehlerkorrekturen. Nun aber kommt ein ganzer Schwung neuer Features hinzu. Übergreifend besteht so in Word, Excel oder Powerpoint nun die Option, dass die Anwendung aufgrund der enthaltenen Inhalte einen eigenen Vertraulichkeitsgrad für das jeweilige Dokument vorschlagen kann. Das ist vor allem dann notwendig, wenn in größeren Teams gemeinsam an einem Dokumenten-Pool gearbeitet wird.