Der Handelskrieg mit China dürfte den USA in der nächsten Zeit ein wei­teres Problem bescheren: Vielen Feuerwehren ist es nicht möglich, die geplanten kontrollierten Waldbrände durchzuführen, da es an Drohnen zur Überwachung aus der Luft fehlt.

Der finanzielle Druck auf viele Einheiten zur Brandbekämpfung wächst seit Jahren. Es mangelt an Personal und Ausrüstung. Da waren die Einsatzkräfte in den von Waldbränden betroffenen Regionen eigentlich ganz froh, dass ihnen zumindest Drohnen zur Verfügung standen, um zumindest auf Grundlage besserer Informationen effizientere Einsätze durchführen zu können. Doch die Flugsysteme fallen nun zu einem guten Teil aus, wie aus einem Bericht von Ars Technica hervorgeht.Aus Gründen der nationalen Sicherheit dürfen keine Drohnen mehr eingesetzt werden, wenn sie sich über Land bewegen, das im Bundesbesitz ist. Das betrifft durchaus nennenswerte Gebiete - unter anderem auch viele Nationalparks. Und es ist nahezu unmöglich, auf dem freien Markt Drohnen zu kaufen, in denen keine wichtigen Bauteile aus China enthalten sind - immerhin stammen sehr viele Elektronikkomponenten aus dem Land.Oft sind es auch nicht die Feuer­wehren selbst, sondern das Office of Aviation Services, das die Einsatz­kräfte mit seiner Drohnen-Flotte unter­stützt. Dieses sieht sich aktuell nur in der Lage, ein Viertel der ge­planten Ein­sätze zu fliegen, bei denen unter Aufsicht von oben kontrol­lierte Brände durch­geführt werden sollten. Das ist eine wichtige Präven­tions-Maßnahme, um in der Waldbrand-Saison unkontrollierte Großfeuer zu vermeiden.Die Alternative besteht nun darin, wieder auf normale Flugzeuge zurückzugreifen, die mit Feuerwehrleuten bemannt sind. Das ist allerdings ein viel größerer Aufwand, der mit hohen Ausgaben verbunden ist. Darüber hinaus bergen Flüge über brennendem Gebiet auch stets ein Risiko für die eingesetzten Menschen, weshalb man hier deutlich lieber auf Drohnen zurückgreifen würde.