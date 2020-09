TikTok-Verkauf: (Noch) unbekannter Bieter erhält den Zuschlag

Der chinesische Bytedance-Konzern soll einem Bericht zufolge bereits einen Käufer für das US-Geschäft von TikTok gefunden haben. Der Deal soll demnach schon am Dienstag bekannt gegeben werden - wer den Zuschlag erhält, bleibt bis dahin geheim.

Stopp des Verkaufs befürchtet

Das berichtet der Sender CNBC und verweist dabei auf Informationen, die dem Sender zugespielt wurden. TikTok hat demnach einen Bieter für die Geschäfte in den USA, Neu­see­land und Australien ausgewählt und wird den Deal bereits am Dienstag bekannt geben - da am Montag in den USA der Labor Day, ein gesetzlicher Feiertag ist, wird man mit der Verkündung also noch etwas länger warten müssen. Auf Anfrage von CNBC lehnten bisher die Vertreter von Microsoft, Walmart und TikTok einen Kommentar zu dem Gerücht ab.Der Verkaufspreis soll sich dem Bericht zufolge zwischen 20 und 30 Milliarden Dollar bewegen. Das war auch schon im Vorfeld gemutmaßt worden. Microsoft, die mittlerweile gemeinsam in einer Partnerschaft mit Walmart um TikTok buhlen, und Oracle sind die beiden Top-Anwärter für die Übernahme. Andere Interessenten sollen zuletzt abgesprungen sein. Das hatte gleich mehrere Gründe, die nicht nur mit dem hohem Preis zusammenhängen, den sich TikTok erhofft. Wer es aber nun geworden ist ist noch geheim.TikTok habe sich nun aber entschieden und einen Bieter ausgewählt, heißt es von den Quellen von CNBC. Dabei soll jetzt sowohl von den Interes­senten als auch von Bytedance selbst der Abschluss beschleunigt worden sein, da weitere Hürden von Seiten der chinesische Regierung befürchtet werden. Bytedance hatte sich zuvor eine Genehmigung von der Regierung für den Verkauf einholen müssen. China hatte die sogenannte Technologie­exportliste aktualisiert, und die Metriken von TikTok als angewandte Technologie künstlicher Intelligenz mit aufgenommen.Die Regierung will demnach mit diesen Listen verhindern, dass exklusive Entwicklungen einfach ins Ausland verkauft werden können. Ob die Regierung dem Verkauf noch einen Riegel vorschieben wird, ist derzeit unbekannt.