Disney+ bringt neuen "Mulan" noch 2020 ohne Zusatzkosten

Der Streamingdienst Disney+ startet in Kürze die Realverfilmung von "Mulan" als Premiere. Dabei kann man den Film nur gegen eine einmalige Gebühr sehen, er ist nicht Teil des Abos. Doch das soll sich schon bald ändern.

Neue Inhalte

Ab dem 4. September kann man sich den von vielen Fans schon lang ersehnten Disney-Kinofilm "Mulan" nun online ansehen. Interessierte benötigen einen sogenannten VIP-Zugang, der einmalig bezahlt wird. Der Preis für den Kinospaß beläuft sich auf 21,99 Euro. Zusätzlich benötigt man ein Disney+-Abo. Diesen VIP-Zugang benötigt man aber nur für kurze Zeit: schon ab dem 4. Dezember wird der Kinofilm für alle Abonnenten freigeschaltet. Das berichtete zunächst das Online-Magazin Screenrant . Man hatte einen entsprechenden Hinweis in einer Werbung für den Kinofilmstart bei Instagram entdeckt, der dann gelöscht wurde. Mittlerweile informiert Disney+ aber auch auf der deutschen Webseite über den kostenlosen Zugriff auf Mulan Da heißt es jetzt:Eigentlich war der internationale Kinostart für Ende März 2020 vorgesehen, wurde dann aber durch die Corona-Pandemie gestrichen. Das der Film jetzt nur so kurz als "Kauf-Option" angeboten wird, ist eine überraschend positive Wendung. Vielleicht will Disney+ aber auch besonders zum Weihnachtsgeschäft noch einmal einen größeren Anreiz für Neu-Abonnenten haben. Beim Thema neue Inhalte ist Disney+ derzeit zudem dabei, neue deutsche Filme zur Verfügung zu stellen. Darunter sind Spielfilme wie "Hui Buh, das Schlossgespenst" und "Ostwind" Teil 1 und 2.