Serien und Filme: Das sind die Highlights bei Disney+ im September

Disney+ startet im September in den sechsten Monat seiner Verfüg­bar­keit in Europa. Ein Zwischenfazit wollen wir an dieser Stelle noch nicht ziehen, aber sagen wir es so: Da ist noch einige Luft nach oben. Auch bei den September-Inhalten sind echte Highlights eher Mangelware.

Märchenhaft, jung, tierisch und bunt

Der einzig wahre Ivan ab 11. September

Once Upon a Time - Es war einmal ... ab 18. September

Der geheime Club der zweitgeborenen Royals ab 25. September

Die Magie von Disneys Animal Kingdom ab 25. September

Descendants 3 - Die Nachkommen ab 4. September

Donald, Geister und Gespenster (Kurzfilm) ab 4. September

Horton hört ein Hu! ab 4. September

Verlorene Schätze der Maya (Staffel 1) ab 11. September

Big ab 18. September

Kim Possible - Der Film ab 18. September

Soy Luna (Staffel 2 & 3) ab 18. September

Wildes Skandinavien (Staffel 1) ab 18. September

Im Reich der Präriehunde (Staffel 1) ab 25. September

Rio ab 25. September

Rio 2 - Dschungelfieber ab 25. September

Violetta (Staffel 3) ab 25. September

Ein Tag bei Disney

Pixar in Real Life

Disney+ hat in den Sommermonaten einen Gang heruntergeschaltet, denn natürlich sind die Leute im den Ferien oder verbringen ihre Freizeit bei Festen im Freien. Wer nun aber in Quarantäne muss, weil der Urlaub in Spanien vielleicht doch keine so gute Idee war, der wird aber womöglich zur Nahholliste greifen müssen.Einen Neustart der Kategorie The Mandalorian hat Disney+ zwar nicht im Angebot, dank unserer Übersicht holt man aber dennoch das Beste aus dem noch jungen Streaming-Dienst heraus. Filmisches Highlight, bei dem die Familie zusammen vor dem Fernseher Platz nehmen kann, ist "Der einzig wahre Ivan", einer Adaption des preisgekrönten Buchs über einen ganz besonderen Gorilla, der über seine Gefangenschaft nachdenkt und von seiner Befreiung träumt.Serienfreunde kommen bei "Once Upon a Time - Es war einmal..." auf ihre Kosten, hier treffen Märchen und Realität aufeinander. Teenies sei der Film "Der geheime Club der zweitgeborenen Royals" empfohlen, dieser erzählt von einer Prinzessin, die zwar nicht Thronfolgerin ist, aber dafür Superkräfte besitzt. In "Die Magie von Disneys Animal Kingdom" bekommen Zuseher einen Blick hinter die Kulissen zweier der beliebtesten Tierparks der Welt. Animationsfreunde können sich schließlich auf Rio und "Rio 2 - Dschungelfieber" freuen.