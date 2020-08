Netflix, Disney+ & Amazon: Die Film- und Serien-Starts der Woche

Film- und Serien-Fans kommen bei den drei Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ in dieser Woche voll auf ihre Kosten. Mehr als 30 Blockbuster landen im Wohnzimmer der Abonnenten. Unsere Übersicht zeigt die Neustarts der nächsten sieben Tage.

Bei Amazon ziehen die Boys wieder los, bei Disney trampelt Horton

Luo Bao Bei: Season 1 ab 31. August

Venom ab 31. August

Logan Lucky ab 1. September

Captain Phillips ab 1. September

La Partita ab 1. September

Felipe Esparza: Bad Decisions ab 1. September

The Boss Baby: Finde das Baby ab 1. September

True: Tag der Freundschaft ab 1. September

Bookmarks: Celebrating Black Voices ab 1. September

Freaks - Du bist eine von uns ab 2. September

Chef's Table: Meisterliches BBQ ab 2. September

Indiens in Verruf geratene Milliardäre ab 2. September

Liebe garantiert ab 3. September

Der Junge Wallander ab 3. September

Afonso Padilha: Arme Seele ab 3. September

Ride Along ab 4. September

Away ab 4. September

I'm Thinking Of Ending Things ab 4. September

Spirit - wild und frei: Reitakademie: Teil 2 ab 4. September

Supernatural - Staffel 14 ab 01. September

30 und Single - Alte Liebe rostet doch ab 01. September

Knives Out - Mord ist Familiensache ab 02. September

The Boys - Staffel 2 ab 04. September

Systemfehler - Wenn Inge tanzt ab 04. September

Attraction 2: Invasion ab 05. September

Skin ab 06. September

Descendants 3 - Die Nachkommen ab 4. September

Donald, Geister und Gespenster (Kurzfilm) ab 4. September

Horton hört ein Hu! ab 4. September

Der Monatswechsel von August auf September bringt vor allem bei Netflix eine Vielzahl neu­er Originals und Lizenztitel hervor. Hier gehen vom 31.08. bis 06.09. direkt 20 Streifen auf Sendung. Darunter der Antihelden-Film Venom mit Tom Hardy, Captain Phillips und Logan Lucky. Superkräfte gibt es außerdem im deutschen Netflix-Film Freaks mit Wotan Wilke Möh­ring zu sehen und Science-Fiction-Fans dürften sich auf die Serie Away freuen, in der unter anderem Oscar-Preisträgerin Hilary Swank zum Mars aufbricht. Für den einen oder anderen Lachern sorgen hingegen Ice Cube und Kevin Hart in Ride Along.Zum September-Start in dieser Woche können sich auch die Filme und Serien bei Amazon Prime Video sehen lassen. Das Highlight dürfte wohl der erste Teil der zweiten Staffel von The Boys darstellen. Ebenso sieht man die 14. Staffel von Supernatural und den hochkarätig besetzten Kriminalfilm Knives Out mit Daniel Craig, Ana de Armas, Chris Evans und Jamie Lee Curtis. Auf Disney+ gibt es hingegen den Animationsfilm Horton hört ein Hu! nebst ei­nem Donald-Duck-Kurzfilm und dem Musical-Fantasy-Streifen Descendants 3 zu sehen. Wei­ter­hin erscheinen neue Folgen von Pixar in Real Life und Ein Tag bei Disney.