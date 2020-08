Netflix, Amazon & Disney+: Alle neuen Filme und Serien der Woche

Neue Woche, neuer Streaming-Nachschub. Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ starten in den nächsten sieben Tagen mit mehr als 20 Fil­men und Serien, unter denen sich einige Highlights befinden. In diesem Artikel findet ihr alle Neustarts im kompakten Überblick.

Prime Video öffnet die Höllenpforte, Disney+ fliegt mit dem Regenschirm

Verrückte Lehrer (17.08.2020)

Glitch Techs: Staffel 2 (17.08.2020)

Die Regeln im Hause DeMarcus (19.08.2020)

Verbrechen verbindet (19.08.2020)

High Score (19.08.2020)

Biohackers (20.08.2020)

Great Pretender (20.08.2020)

John Shepherds Kontaktversuche mit Aliens (20.08.2020)

Hoops (21.08.2020)

Rust Valley Restorers: Staffel 3 (21.08.2020)

Fuego negro (21.08.2020)

All Together Now (21.08.2020)

The Sleepover (21.08.2020)

Alien TV (21.08.2020)

Kleine Germanen - Eine Kindheit In Der Rechten Szene (17.08.2020)

Mortal Engines: Krieg der Städte (18.08.2020)

Die Libelle und das Nashorn (20.08.2020)

Chemical Hearts (21.08.2020)

Lucifer - Staffel 5, Teil 1 (22.08.2020)

Loveletter - Eine zweite Chance für die Liebe (23.08.2020)

Mary Poppins' Rückkehr (21.08.2020)

Top 10 Biggest Beasts Ever (21.08.2020)

In der aktuellen Woche vom 17. bis 23. August hat der beliebte Streaming-Dienst Netflix zwar erneut die größere Auswahl, doch echte Highlights kann man womöglich an nur einer Hand abzählen. Gespannt blicken Serien-Fans auf die ersten Folgen des deutschen Dramas Biohackers, das sich mit illegalen Gen-Experimente beschäftigt und neben Luna Wedler (Dem Horizont so nah) auch mit Jessica Schwarz und Benno Fürmann besetzt ist. Ob die Serie an den Erfolg der ebenso deutschen Netflix-Produktion Dark anschließen kann, bleibt noch abzuwarten. Auch sollte man sich die Videospiel-Doku "High Score" nicht entgehen lassen.Nach einer gewissen Flaute kommen in den nächsten Tagen auch Amazon Prime-Mitglieder wieder auf ihre Kosten, denn am 22. August startet die fünfte Staffel von Lucifer mit einem ersten Teil. Insgesamt wird die neue Season 16 Folgen mitbringen, die allesamt jeweils eine Länge von 50 bis 60 Minuten erreichen sollen. Zudem feiert das Romantik-Drama Chemical Hearts seine Premiere bei Prime Video , für das Amazon Riverdale-Schauspielerin Lili Reinhart und Austin Abrams (The Walking Dead) gewinnen konnte. Bei Disney+ hingegen sieht man in dieser Woche Mary Poppins' Rückkehr und National Geographics Doku über Urzeitmonster.