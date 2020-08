PlayStation: Sony möchte weitere Exklusiv-Titel auf den PC bringen

Der Konsolen-Hersteller Sony plant, in Zukunft neben Horizon Zero Dawn auch noch weitere PlayStation-Titel für den PC bereitzustellen. Um welche Spiele es sich genau handelt, ist allerdings noch nicht bekannt. Sony er­hofft sich, seinen Umsatz mit den Portierungen steigern zu können.

Horizon Zero Dawn für PC bereitgestellt

Aus einem aktuellen Geschäftsbericht von Sony geht hervor, dass einige PlayStation-Spiele bald nicht mehr nur auf die Konsole beschränkt sind. Das Unternehmen möchte seinen Um­satz erhöhen, indem die Games nicht ausschließlich für die eigene Plattform, sondern auch für den PC erworben werden können. Sony plant, zahlreiche Titel, die ursprünglich lediglich exklusiv für die PlayStation entwickelt worden sind, auf den PC zu portieren.Vor kurzem hatte Sony den First-Party-Titel "Horizon Zero Dawn" für den PC veröffentlicht. Damit müssen sich Fans des Action-Rollenspiels keine PlayStation mehr kaufen, um auf ihre Kosten kommen zu können. Da dieser Schritt bei den meisten Nutzern gut angekommen ist, möchte der Publisher in den kommenden Mo­na­ten weitere Titel für PC-Nutzer be­reit­stel­len.Während es sich derzeit noch um Spiele für die PlayStation 4 handelt, könnten nach dem Re­lea­se der Next-Gen-Konsole auch einige für die PlayStation 5 entwickelte Spiele auf den PC gebracht werden.Welche PlayStation-Titel in nächster Zeit für den PC veröffentlicht werden, ist momentan noch nicht bekannt. Es gilt jedoch als wahrscheinlich, dass erfolgreiche First-Party-Games wie "God of War", "Spider-Man" und "The Last of Us 2" zukünftig auf dem PC gespielt werden können. Womöglich werden viele kommende Titel erst zeitexklusiv für die PlayStation 5 er­schei­nen, bevor die Spiele dann auch als PC-Versionen angeboten werden.