PlayStation 5: Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.1 sollen zum Einsatz kommen

Während über den Preis und Release-Termin der PlayStation 5 weiterhin spekuliert werden muss, können neue Puzzleteile in Bezug auf die Spe­zi­fi­ka­tio­nen der PS5-Konsole zusammengesetzt werden. Als nahezu sicher gilt: Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.1 sind mit an Bord.

WLAN-Router mit Wi-Fi 6 von AVM, ASUS, Netgear und Co.

Die Erwartungen an die Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5 werden von vie­len Spielern hochgesteckt, was vor allem für die technische Ausstattung der neuen Mi­cro­soft- und Sony-Systeme gilt. In Hinsicht auf die Komplettierung des Datenblattes der PS5 sind neue, scheinbar offizielle Dokumente aufgetaucht, die auf die verwendeten WLAN- und Bluetooth-Module eingehen. Demnach wird die PlayStation 5 mit den zeit­ge­mä­ßen Stan­dards Wi-Fi 6 (WLAN-ax, 2x2 MIMO) und Bluetooth 5.1 ausgestattet.Vorteile in den neuen Technologien liegen vor allem bei der Latenz, die mit Hilfe der ka­bel­lo­sen Netzwerkverbindung im Vergleich zu älteren WLAN-Standards deutlich verbessert wurde. Mussten unter Wi-Fi 5 noch circa fünf Millisekunden hingenommen werden, sinken die Werte unter Wi-Fi 6 theoretisch auf nur noch 0,1 bis 0,5 Millisekunden. Hinzu kommen höhere Da­ten­ra­ten von bis zu 40 Prozent und Optimierungen, die nicht nur im 5-GHz-, sondern auch im weit verbreiteten 2,4-GHz-Band zu spüren sind. Bluetooth 5.1 bietet hingegen Pluspunkte in Sachen Reichweite, höherer Übertragungsraten und bei der Verbindung mehrer Endgeräte.Zur Nutzung von Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.1 wird nicht nur die PlayStation 5 vorausgesetzt, sondern logischerweise auch entsprechend kompatible Netzwerktechnik - vor allem im Be­reich des WLAN-Routers. Im DSL-Segment stehen dafür bereits diverse Modelle von ASUS, Netgear, Linksys und Co. bereit, während Nutzer von Kabel-Internet-Verbindung vorrangig zur FritzBox 6660 Cable greifen dürften. Im Laufe dieses Jahres und Frühjahrs 2021 werden zudem weitere FritzBox-Modelle mit WLAN 802.11ax vom Berliner IT-Unternehmen AVM erwartet. Bis dahin dürften bereits die ersten PS5-Konsolen ihren Weg in die Haushalte gefunden haben.Bisher warten Spieler weiterhin auf die Bekanntgabe der Preise und des Release-Termins der PlayStation 5 und ihrer laufwerklosen Digital Edition. Lediglich in den USA wurde ein erster Schritt in Richtung Vorbestellungen unternommen, in dem eine Art Losverfahren für Be­stands­kun­den ins Leben gerufen wurde.