Motorola: Neues Razr Falt-Smartphone mit vollflächigem Außen-Display

Evan Blass

Auf neuen Marketing-Bildern von Motorola, die der höchst verlässliche US-Journalist und Twitter-Leaker Evan Blass vor der in den kommenden Wochen erfolgenden Markteinführung veröffentlicht hat, zeigt sich das Motorola Razr 40 Ultra schon jetzt. Allerdings zeigen Blass' Bilder das neue Falt-Smartphone der Razr-Serie nur von außen.Immerhin befindet sich dort die wohl auffälligste Neuerung an dem Gerät. Statt ein schmales, streifenförmiges äußeres Display oder einen vertikal angeordneten zweiten Bildschirm zu verwenden, setzt Motorola hier auf ein extrem auffälliges Design, bei dem zumindest die obere Gehäusehälfte großflächig von dem Zusatz-Panel bedeckt wird.Augenscheinlich befinden sich in dem wahrscheinlich auf der OLED-Technik basierenden zweiten Bildschirm des Razr 40 Ultra gleich drei kreisrunde Ausschnitte, von denen die beiden größeren Löcher jeweils die Haupt- und die Ultraweitwinkelkamera beherbergen, während der LED-Blitz hinter einem dritten, kleineren Loch untergebracht ist.Motorola will auf diese Weise fast die gesamte Fläche auf der Oberseite des Geräts nutzen, um im zugeklappten Zustand Inhalte wie Benachrichtigungen, Hintergrundbilder, Uhrzeit, Wetter und im Grunde alles mögliche Andere dort anzeigen zu lassen. Selbst einfache Spiele möchte man für das Außendisplay offensichtlich anbieten.Blass' Bilder zeigen auch, dass Motorola offensichtlich diverse Möglichkeiten zur Konfiguration des zweiten Displays einführen will, die man bequem über entsprechende Menüs festlegen kann. Durch das zusätzliche Display mit dieser Bauform und Größe dürften natürlich auch etwas höhere Kosten zu erwarten sein, sodass fraglich ist, wie Motorola hier die Preisgestaltung vornimmt.Neben dem Ultra-Modell, das anscheinend mit einer absoluten High-End-Ausstattung daherkommen soll, plant der US-Hersteller, welcher mittlerweile zum chinesischen Lenovo-Konzern gehört, aber auch noch ein günstigeres Modell. Bei dieser Version wird es wahrscheinlich bei Gehäuse und Display viele identische Bauteile geben, doch das Innenleben wird wohl weniger leistungsfähig sein. Außerdem spart Motorola beim Razr 40 Lite auch beim Außen-Display, das bei dieser Version deutlich kleiner sein wird.