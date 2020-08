Stiftung Warentest fragt, was Kinderschutz-Apps taugen

Die Stiftung Warentest hat sich jetzt einmal Kinderschutz-Apps ange­sehen, die auf Smartphone und Tablet Eltern dabei helfen sollen, das Nutzungsverhalten ihrer Kinder zu kontrollieren. Dabei hat auch eine kostenlose App gut abgeschnitten.

Pädagogische Unterstützung wichtig

Nur zwei Apps bekommen Note 2/Gut

Die Warentester haben in der neuesten Ausgabe ihres Printmagazins 09/2020 einmal genauer auf sogenannte Kinderschutz-Apps geschaut. Mithilfe von Anwendungen wie Safe Kids von Kaspersky oder Google Family Link sollen Eltern dabei nicht nur klare Regeln für die Nutzungszeit von Apps und Diensten festlegen können, sondern erfahren teilweise auch, was ihre Kids so im Internet treiben. Dabei bemängelt die Stiftung Warentest, dass einige der Anbieter mehr eine Überwachung anbieten als eine Steuerung des Nutzungsverhaltens.Getestet wurden dabei unter anderem der Kontrollumfang der Apps und die enthaltene Kontrollmöglichkeiten, sowie deren Umgehungsmöglichkeit durch die Kids. Zudem floss auch die pädagogische Unterstützung, die zum Beispiel in Form von Hilfeseiten in den Apps für die Eltern angeboten werden, mit in die Bewertung. Dabei ist noch wichtig, dass iOS große Einschränkungen für Drittanbieter hat, sodass man auf dem iPhone zum Beispiel bei allen Kinderschutz-Apps einen sehr viel kleineren Funktionsumfang hat als bei der Android-Variante.Für gut befunden haben die Warentester dabei zum einen die Kindersicherung von Salfeld für Android , die 19,95 Euro im Jahr kostet und einen großen Funktionsumfang inklusive der Blockade zum Installieren bestimmter Apps bietet. Dazu kommt die Blockade von Webseiten, die Einstellung von Nutzerzeiten und vieles mehr. Es gibt eine 30 Tage-Testversion. Zum anderen wurde die kostenlose App von JusProg für gut befunden, die für Android und iOS verfügbar ist.JusProg gibt es übrigens auch als Plugin für Chrome und Firefox. Den ganzen Bericht gibt es online hinter der Paywall bei test.de oder im neuen Heft 09/2020 der Stiftung Warentest.