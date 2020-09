Xiaomi: Patent zeigt Smartphone mit angewinkelten Pop-Up-Kameras

Der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi könnte aktuell an einem neuen Gerät, das direkt über mehrere Pop-Up-Kameras verfügt, arbeiten. Einem Patentantrag zufolge können die Selfie- und die Hauptkamera mit dieser neuen Konstruktion vollständig ersetzt werden.

Kamera muss nicht umgeklappt werden

Smartphone könnte im nächsten Jahr erscheinen

Günstige Android-Modelle bereits ab 99 Euro

Letsgodigital

Das Patent wurde von Tigermobiles und Letsgodigital (via Deskmodder ) entdeckt. Auf den Bildern ist die Skizze eines Xiaomi-Smartphones zu sehen. Während das typische Ka­me­ra-Modul auf der Rückseite fehlt, lassen sich an der Oberseite zwei schräge, leicht zu den Seiten an­ge­win­kel­te Pop-Up-Kameras finden. Die Sensoren lassen sich aus- und einfahren.In den zwei Pop-Up-Modulen sind sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite jeweils eine Kamera verbaut. Insgesamt verfügt das Xiaomi-Gerät also über vier Kameras.Damit sind die Nutzer nicht mehr dazu ge­zwun­gen, den Sensor permanent um­zu­klap­pen, wenn zwischen der Selfie- und der Haupt­ka­me­ra gewechselt werden soll. Der Nachteil der pa­ten­tier­ten Konstruktion besteht darin, dass die Pop-Up-Kameras bei einem Sturz des Smart­pho­nes sehr schnell kaputt gehen könnten.Ob Xiaomi in Zukunft ein Smartphone mit abgewinkelten Pop-Up-Kameras ankündigt, bleibt natürlich noch unklar. Zahlreiche Ideen, die in Patentanträgen auftauchen, werden nicht um­ge­setzt. Es wäre denkbar, dass sich die Technologie als pra­xis­un­taug­lich oder als nicht wirt­schaft­lich herausstellt. Sollte sich der Hersteller dazu entscheiden, ein derartiges Gerät tat­säch­lich auf den Markt zu bringen, so dürfte der Release im kommenden Jahr stattfinden.