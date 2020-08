Gamescom 2020: Auftakt mit großer Live-Show am Donnerstagabend

Die Spielemesse Gamescom wird in wenigen Tagen beginnen, aufgrund der andauernden Pandemie aber wie so viele andere Veranstaltungen in diesem Jahr ausschließlich digital stattfinden. Dennoch dürfen sich Gamer auf ein Feuerwerk an Neuigkeiten rund um zahlreiche Titel freuen.

Gamescom-Eröffnung mit großer Live-Show

Alle Artikel und Videos zur Spielemesse

Gamescom

Die Gamescom 2020 wird vom 27. bis zum 30. August abgehalten und in gewohnter Manier mit einer "Opening Night Live" starten. Diese Eröffnungsshow wird analog zum Vorjahr von Geoff Keighley moderiert, der bekanntermaßen über beste Kontakte innerhalb der Spie­le­bran­che verfügt und selbst als Produzent für die jährlich stattfindenden Game Awards fun­giert.Die Opening Night Live 2020 beginnt am kommenden Donnerstag um 20 Uhr mit­tel­eu­ro­pä­isch­er Zeit und kann von Interessierten auf Youtube oder Twitch mitverfolgt werden. Die Veranstaltung wird nicht in Deutschland aufgezeichnet, sondern direkt von Los Angeles, USA aus übertragen, wie Keighley auf Twitter informiert. Gamer dürfen sich gemäß dem Mo­de­ra­tor auf rund zwei Stunden vollgepackt mit Infos zu neuen Spielen freuen.Ähnlich wie im letzten Jahr wird die Gamescom-Eröffnungsveranstaltung weniger Welt­pre­mie­ren in den Mittelpunkt stellen, sondern vielmehr bereits angekündigte Titel näher be­leuch­ten. Unter diesen befinden sich den offiziellen Angaben nach mitunter die Kam­pagnen­er­wei­ter­ung für Doom Eternal mit der Bezeichnung "The Ancient Gods" sowie Fall Guys: Ultimate Knockout. Weitere anstehende Neuigkeiten zu kommenden Spielen sollen in den nächsten Tagen verraten werden.Zusätzlich zu den weniger spektakulären Up­dates verspricht Keighley allerdings auch eine Reihe von waschechten Neu­an­kün­di­gung­en. Wahrscheinlich befinden sich darunter auch einige Titel für die Sony PlayStation 5 und Microsofts Xbox Series X . So wird es während der Opening Night Live ins­ge­samt 38 Spiele von 18 unterschiedlichen Pub­lish­ern zu sehen geben. Außerdem dürfen sich Warcraft-Fans auf die Premiere einer neuen Animationsserie von Blizzard En­ter­tain­ment freuen.Das gesamte digitale Programm der Gamescom 2020 kann von allen Fans und Spielern kos­ten­los abgerufen werden. Der Content-Hub Gamescom Now dient dazu als zentrale An­lauf­stel­le, von der aus sämtliche Neuigkeiten und Events rund um die Messe angesteuert werden können.