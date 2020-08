Galaxy Note 20 Ultra: Viele Erstkäufer beklagen Schäden an der Kamera

Das Galaxy Note 20 Ultra ist offiziell seit heute verfügbar und viele Sam­sung-Fans haben auch bereits zugegriffen. Doch Käufer der ersten Stun­de klagen über defekte Rückseitenkameras. Und zwar gibt es Ver­schmut­zungen sowie Lücken zwischen Kamera und Body.

Es gibt immer wieder Geräte, die lange erwartet werden, wir alle kennen das Gefühl, un­ge­dul­dig auf ein Stück Technik zu warten. Das betrifft vor allem auch frisch erschienene Hardware. Doch es ist nicht immer klug, bei den ersten zu sein, wie man nun auch angesichts des Be­rich­tes von SamMobile sehen kann.Denn viele der ersten Empfänger eines Samsung Galaxy Note 20 Ultra haben feststellen müs­sen, dass ihr Gerät im Bereich des Kamerabuckels einen Schaden hat. So sind im Bereich der Linse einerseits sichtbare Lücken zu erkennen, andererseits Staubpartikel und Kon­den­sa­tions­trop­fen zu sehen. Dabei ist durchaus möglich und sogar wahrscheinlich, dass beide Pro­ble­me bzw. Symptome miteinander zusammenhängen.Einzelfälle sind das aber offenbar nicht, denn laut SamMobile habe man bereits mehr als hundert Berichte dazu erfassen können. Über Gründe kann man derzeit nur spekulieren, vieles deutet aber auf ein Produktionsproblem bei zumindest einer Charge hin.Gegenüber südkoreanischen Medien hat Samsung mitgeteilt, dass kleinere Kon­den­sations­effekte an sich kein Beweis für Pro­du­ktions­fehler seien und auch die Funk­ti­o­na­li­tät nicht beeinträchtigen. Der Hersteller hat aller­dings auch ausrichten lassen, dass man die Berichte mo­men­tan noch näher untersucht.Derzeit scheint sich das Problem vorerst nur auf Südkorea zu beschränken, allerdings erscheint das Gerät in den meisten Ländern erst heute. Wer ein Galaxy Note 20 Ultra oder das reguläre Galaxy Note 20 vorbestellt hat, der sollte es wohl besser unter die Lupe nehmen. Es ist aber zu hoffen, dass das kein weit verbreitetes Problem dieser Gerätereihe ist.