Samsung Galaxy Note 20: Jetzt vorbestellen und Zubehör-Set sichern

Die neuen Samsung Galaxy Note 20 (Ultra)-Smartphones überzeugen mit einer brachialen Leistung, kreativen Stift-Funktionen, OLED-Dis­plays und hochwertigen Kameras. Wer das Flaggschiff jetzt bei Media Markt vor­be­stellt, erhält geniales Zubehör gratis dazu. (Anzeige)

MediaMarkt-Vorbesteller profitieren von Zubehör-Zugaben

Das neue Samsung Galaxy Note 20 / Note 20 Ultra mit bester Ausstattung

Jetzt neu bei Media Markt ab 925 Euro

Samsung

In wenigen Tagen feiern die erst kürzlich vorgestellten Android-Smartphones Samsung Ga­la­xy Note 20 und das leistungsstärkere Samsung Galaxy Note 20 Ultra ihre Premiere. Schon jetzt können die neuesten Geräte des südkoreanischen Herstellers im Online-Shop von Media Markt vorbestellt werden. Schnell sein lohnt sich dabei, denn wer sich bis zum 20. August für eines der neuen Modelle entscheidet, wird von Samsung mit tollem Gratis-Zubehör belohnt. Und das Gute: Die Auslieferung der Flaggschiffe startet bereits ab dem 17. August (Montag).Egal ob ihr euch für die Farbvarianten Mystic Grey, Green oder Bronze entscheidet, alle Smartphones der Galaxy Note 20-Reihe erhalten bis zum 20. August die kostenlose Vorbestellerzugabe. Ist das Note 20 euer Favorit, habt ihr die Wahl zwischen den Samsung Galaxy Buds+ oder einem Xbox Gaming-Paket, bestehend aus drei Monaten für den Xbox Game Pass Ultimate, einem Gamepad und dem Wireless-Charger-Stand. Wählt man für sich das Note 20 Ultra, können auch die neuen True-Wireless-Kopf­hö­rer Galaxy Buds Live gewählt werden. Ihr habt die Wahl.Schon optisch wissen die neuen Flaggschiffe von Samsung in der neuen Farbe Mystic Bronze zu gefallen. Doch auch technisch hat die Note 20-Familie einiges auf dem Kasten. Während das klassische Note 20 mit einem 6,7 Zoll großen OLED-Display überzeugt, bildet das Note 20 Ultra mit seinen 6,9 Zoll, einer Auflösung von 3200 x 1440 Pixeln und 120-Hz-Modus die Speerspitze unter den Android-Smartphones. Um den optimalen, performanten Antrieb küm­mert sich zudem der neue Exynos 990 Achtkern-Chip, der bis zu satte 12 GB Ar­beits­spei­cher und 512 GB Flash-Speicher zur Seite gestellt bekommt.Fordernde Apps, Spiele, Streaming und Co. bewältigen die Samsung Galaxy Note 20-Smart­phones problemlos und sogar parallel. Zu den Highlights gehören aber auch die neuen Triple-Kameras mit bis zu 108 Megapixeln, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv sowie einer im Display integrierten Selfie-Kamera. Professionelle Fotos und Videos in 8K-Auflösung werden somit zum Kinderspiel. Zudem wäre es kein Note 20, wenn nicht auch der S-Pen eine große Rol­le spielen würde. Präzise wie ein echter Stift hilft er euch eure Notizen einfach und schnell auf euer neues Smartphone zu bringen.