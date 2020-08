Große Angst vor dem Trojaner: LKA Niedersachsen warnt vor Emotet

In den letzten Wochen hat der Trojaner Emotet wieder viele Schlagzeilen gemacht - nun warnt das Landeskriminalamt Niedersachsen vor der Schadsoftware und gibt einige Tipps, wie man Emotet erkennt und wie man sich schützen kann.

Die Polizei bittet zudem nun Unternehmen, auf ihren Webseiten offen darauf hinzuweisen, wenn sie Opfer eines Trojaners wie Emotet geworden sind, um so alle möglichen Kontakte davor zu warnen. Zudem sollten als erste Maßnahmen die Rechner offline genommen und Anzeige erstattet werden. Das Landeskriminalamt Niedersachsen betreibt den Ratgeber Internetkriminalität und veröffentlicht regelmäßig wertvolle Tipps, um im Netz nicht auf Betrüger hereinzufallen.Die neueste Warnung richtet sich jetzt an Unternehmen, denn die Polizei in Hannover meldet aktuell zwei ihnen bekannte Fälle, in denen der Trojaner Emotet Unternehmen in der Landeshauptstadt im Griff hat. Details dazu nannte man nicht, dafür erläutert die ZAC (Zentrale Ansprechstelle Cybercrime für Wirtschaftsunternehmen) des LKA Niedersachsen, wie man verdächtige E-Mails erkennen kann, hinter denen sich womöglich Emotet oder ein Artverwandter verbirgt.Dazu gehört auch jetzt auch die Warnung vor allen E-Mails, die vermeintlich von einem internen Netzwerk im Unternehmen stammen. Da Emotet sehr trickreich ist ( wir berichteten ) und immer wieder neue Möglichkeiten dazugelernt hat um sich gut zu tarnen, sollte man bei jeder eingehenden Nachricht Vorsicht walten lassen, so das LKA.Da sich der Trojaner und anderer Schadcode über Mailanhänge verbreiten, die meist über Word geöffnet werden, ist der wohl wichtigste Tipp noch immer, bei Anhängen keine Makros zuzulassen, wenn ein Office-Programm einen dazu auffordert. Anhänge von unbekannten Versendern sollten zudem nie unüberlegt und ungeprüft geöffnet werden. Weitere Fragen, die man sich vor dem Öffnen stellen sollte (Kenn ich den Versender? Ist die Absender-Adresse vollständig richtig? Ungewöhnliche Domain-Endung?) hat das LKA in dem Internetratgeber gesammelt