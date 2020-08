Flight Simulator: Microsoft gibt offizielle Release-Uhrzeiten bekannt

In wenigen Stunden können Hobbypiloten mit dem Microsoft Flight Si­mu­lator 2020 durchstarten. Vorab geben die Entwickler bekannt, ab wann das Spielen über den Microsoft Store, Game Pass und Steam möglich sein wird. Spoiler: Für viele Gamer wird es wohl eine lange Nacht.

Montag auf Diens­tag direkt um 0 Uhr

hingegen bis 6 Uhr früh

Fragen zum Vorab-Download (Preload) bleiben ungegeklärt

Alle Editionen im Microsoft Store + Pre-Install

Microsoft

Mit dem offiziellen Release am 18. August stellt sich vor allem für Vorbesteller eine wichtige Frage: Ab welcher Uhrzeit kann ich den Flight Simulator spielen? Genau diese beantwortet Microsoft in einem neuen Blog-Beitrag mit guten Nachrichten für Spieler, die den PC-Titel über den hauseigenen Microsoft Store oder aus der Xbox Game Pass-Flatrate beziehen.In Deutschland fällt der Startschuss auf diesen Plattformen in der Nacht von Steam-Nutzer müssen sichgedulden und zu­dem schein­bar auf einen Preload des Spiels verzichten.Die Vorbestellung im Microsoft Store bietet somit nicht nur den Vorteil eines früheren Starts, sondern auch die Möglichkeit das durchaus große Spiel vorab herunterzuladen. Doch der Down­load des Microsoft Flight Simulator 2020 scheint aktuell nicht die kompletten Daten auf den Windows 10-Computer zu laden, sondern nur den dazugehörigen Launcher. Obwohl die benötigten 154 GB zum Beispiel in der neuen Xbox-App für den PC als Voraussetzung zur In­stal­la­tion angezeigt werden, wird der Download nach knapp einem Gigabyte beendet. Ob Mi­cro­soft den Preload vor dem nächtlichen Start in Gänze anbieten wird, ist nicht bekannt.Abseits des Xbox Game Pass wird der Flight Simulator in drei verschiedenen Editionen an­ge­bo­ten. Standard (69,99 Euro), Deluxe (89,99 Euro) und Premium Deluxe (119,99 Euro) un­ter­schei­den sich dabei in der Anzahl verfügbarer Flugzeuge und "handgefertigter" Flughäfen. Wer auf die Standard-Edition setzt, wird insgesamt zehn Flugzeuge und die gleiche Anzahl an Airports im Spiel vermissen. Allerdings wird es voraussichtlich möglich sein, die vorbestellte Edition nachträglich mit einem kostenpflichtigen Upgrade-DLC zu versehen. Entsprechende Einträge wurden bereits zum Start der Pre-Order-Phase gesichtet.