Schönstes Spiel der Welt: Erste Eindrücke zum Flight Simulator 2020

Über die neueste Ausgabe des ikonischen Flugsimulators von Microsoft gab es in den letzten Tagen schon viel zu lesen und auch einiges an Marketing-Material aus Redmond zu sehen. Unser Kollege Alexander Böhm konnte den Flight Simulator 2020 allerdings schon einmal ausprobieren und kommt zu einem recht eindeutigen Fazit: Es sei das schönste Spiel der Welt.Allerdings zeigt sich auch sehr schnell, dass man es hier keineswegs mit einem Casual Game zu tun hat, das zu kurzen Spritztouren über die Wolken einlädt. Und mit einem normalen Konsolen-Controller kommt man ebenfalls schnell an seine Grenzen. Sinnvoll ist es nach Einschätzung des Testers schon, das passende Cockpit-Zubehör zu kaufen, um das richtige Feeling aufkommen zu lassen.Wenn man sich dann durch die längeren Schulungsabschnitte gearbeitet hat und zumindest ein Grundgefühl dafür hat, wie man ein Flugzeug steuern sollte, sind dem Spaß kaum noch Grenzen gesetzt. Auf Wunsch kann man sich seine Lieblingsgegend unter besonders schönen und aufregenden Wetter- und Lichtverhältnissen zusammenbasteln. Alternativ steht aber auch die Option auf Live-Daten zur Verfügung, bei denen man den Flieger unter den aktuell herrschenden Wetterverhältnissen und im normalen Luftverkehr zu steuern hat.Entsprechend umfangreich sind die Daten, die im Hintergrund bewältigt werden müssen. Die Software allein beansprucht schon mehrere Gigabyte und zusätzlich laufen noch diverse ausgelagerte Prozesse in der Cloud, wodurch eine permanent aktive Breitband-Verbindung ebenso sinnvoll ist. Wer am Ende aber das Equipment aufbringt, um das Spiel auch bestmöglich zu unterstützen, wird umfassend belohnt. Denn es gibt am Ende nur noch einen marginalen Unterschied zu dem, was die Realität den Augen zu bieten hat. Beschreiben kann man all dies aber ohnehin kaum, daher schaut es euch am besten selbst an.