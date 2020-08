38 Jahre Microsoft Flight Simulator: Vom Pixelbrei zur Grafikpracht

Spieler wünschen sich Helikopter, Gleiter und einen Karriere-Modus

Nur wenige Tage vor dem Start des neuen Flight Simulator 2020 nutzt Microsoft die Chance auf eine seit 38 Jahren anhaltende Ära zurückzublicken. In einem neuen Trailer zeigen die Redmonder, wie sich der Flugsimulator seit dem Release der ersten Version im Jahr 1982 verändert hat. Vom einstigen Pixelbrei über den starken, grafischen Sprung in den 90ern bis hin zum aktuellen, oftmals fo­to­rea­lis­ti­schen Titel, der am 18. August veröffentlicht wird.In einem neuen Development Update sprechen die Entwickler des Asobo Studios zudem über die nun offiziell bestätigte Zu­sam­men­ar­beit mit der ambitionierten und weltweit agierenden Hobbypiloten-Community VATSIM. Ebenso veröffentlicht man den Mitschnitt der kürzlich veranstalteten Fragerunde, die live auf Twitch gestreamt wurde. Die Frage nach einem Release-Termin für die Xbox One-Version des Spiels wurde dabei jedoch nicht beantwortet. Asobo und Microsoft arbeiten jedoch daran. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Gerüchte be­wahr­hei­ten, dass der Flight Simulator 2020 nur auf der Next-Gen-Konsole Xbox Series X erscheinen wird.Im gleichen Atemzug veröffentlichen die Verantwortlichen einen letzten Feedback-Snapshot vor dem Windows 10-Launch der Flug­si­mu­la­tion. Dieser zeigt die Probleme und Wünsche von Alpha- und Beta-Testern und ob diese bereits umgesetzt worden oder sich in Be­ar­bei­tung befinden. Die Wunschliste wird weiterhin angeführt von Inhalten der Drittanbieter und per künstlicher Intelligenz gesteuerten Flug­ver­kehr. Ebenso finden sich der Ruf nach Gleitern, Helikoptern, weiteren Missionen und einem Karrieremodus auf dieser Liste.Abschließen zeigt sich Microsoft mit einer Handvoll neuer Screenshots aus der Flight Si­mu­la­tor-Community und dem Hinweis, dass die Beta-Phase des Spiel offiziell am 17. August um 19 Uhr deutscher Zeit endet. Laut Q&A-Session der Entwickler soll die Insider Preview jedoch weiterhin durchgeführt werden, um von Testern Feedback zu neuen Inhalten zu erhalten, bevor diese in das finale Spiel gelangen. Wer sich den Flight Simulator 2020 zum Start am 18. August genauer ansehen möchte, kann entweder die "kostenlose" Version innerhalb des Xbox Game Pass nutzen oder ab 69,99 Euro im Microsoft Store bestellen.