Flight Simulator: Übersicht aller Flieger und besonderer Flughäfen

Die Rückkehr des Microsoft Flight Simulator kommt bestens voran. Seit kurzem liegen auch die ersten Eindrücke der Fachpresse vor und diese sind mehr als euphorisch. Die ersten Previews überschlagen sich mit Superlativen, eine Übersicht der ersten Spieleindrücke von Technik- und Gaming-Presse haben wir bereits vor kurzem zusammengetragen.Das war nicht die einzige gute Nachricht, die es im regelmäßigen Developer Update der Entwickler gegeben hat. Denn Microsoft hat bekannt gegeben, dass der Microsoft Flight Simulator auch auf Steam erhältlich sein wird. Das war auch eine gute Entscheidung, denn der Mitte August erscheinende Flugsimulator platzierte sich gleich weit vorne in den Steam-Charts und wurde nur durch Grounded geschlagen - das ist ein weiteres Spiel der Xbox Game Studios, also von Microsoft.Übrigens war es eine ausgezeichnete Idee der Redmonder, sich für Steam zu öffnen, denn neben Microsoft Flight Simulator und Grounded waren zeitweise zwei weitere hauseigene Spiele in den Steam-Top-10 zu finden, nämlich Sea of Thieves und Halo: The Master Chief Collection Aber zurück zum Flight Simulator: Dazu hat Microsoft außerdem bekannt gegeben, dass im Herbst 2020 Support für Virtual-Reality-Headsets als kostenloses Update nachgereicht wird, TrackIR wird bereits zum Launch am 18. August unterstützt.In einem Video zeigen die Redmonder bzw. Entwickler Asobo schließlich eine praktische Übersicht der im Spiel enthaltenen Klein- und Großflugzeuge (Propeller-Maschinen, Turboprops, Jets und Airliner). Außerdem sind alle per Hand gebauten Flughäfen zu sehen, das sind alle Airports, die man nicht nur mit Hilfe von Satellitenbildern generiert hat, sondern besonderen Wert auf Details gelegt hat und per Hand nachgeholfen hat.Das Video zeigt auch, welche Maschinen und Airports in der Deluxe- und Premium-Deluxe-Version des Microsoft Flight Simulator enthalten sein werden. So gibt es Boeings 787-10 Dreamliner nur in der letztgenannten Ausgabe der Sim.