Flight Simulator: Fan plant Flug um die Welt - mit einer Cessna 172

Seit gestern ist der Microsoft Flight Simulator endlich verfügbar und trotz Geburtswehen ist der Abflug letztlich erfolgreich gewesen. Die Fans, die nicht in einer Preview dabei waren, haben auch schon diverse Probeflüge absolviert, erste Piloten bereiten sich auf "Großes" vor.

Dreimonatiger Flug um die Welt

Alle Editionen im Microsoft Store

Microsoft Flight Simulator

Der Flight Simulator ist bekanntlich kein echtes Spiel, sondern ein realistischer Sandkasten mit Flugzeugen und der ganzen Welt als "Spielfeld". Zwar gibt es Herausforderungen und Szenarien, einen Karrieremodus bekommt man jedoch nicht, der Flight Simulator ist vor allem eines: das, was man selbst daraus macht.Und ein Fan hat sich bereits eine Reise vorgenommen, die man als mehr als aufwendig bezeichnen kann. Denn der Nutzer hat auf Reddit einen detaillierten und mit Tools wie SimToolKitPro erstellten Flugplan veröffentlicht (via PCGamesN ), wie er die Welt umrunden will. Dabei sollte man natürlich eines beachten: Auf die Weltreise geht es nicht etwa mit einer großen modernen Düsen- bzw. Passagiermaschine, sondern mit einer simplen Cessna 172.Das auch als Skyhawk bezeichnete Leichtflugzeug, das auch der meistgebaute Flugzeugtyp der Welt ist, hat eine maximale Reichweite von rund 1200 Kilometern, entsprechend klein sind die "Sprünge", die auf dieser Weltreise gemacht werden (können).Start und Endpunkt ist der Billy Bishop Toronto City Airport. Von dort aus geht es in nordöstlicher Richtung, über Grönland und Island nach Europa. Danach fliegt er über Gibraltar nach Afrika, umrundet den Kontinent gegen den Uhrzeigersinn, durchquert den Nahen Osten und Asien in östlicher Richtung. In China schlägt er eine südliche Route ein, durchquert Australien und fliegt dann in Richtung Norden. Danach geht es zurück nach Nordamerika und in Richtung Süden, die Amerikas werden erneut gegen den Uhrzeigersinn durchflogen.Der Nutzer schätzt, dass der Trip rund drei Monate dauern wird. Auf Nachfrage bzw. Wunsch anderer Reddit-Nutzer wird er den Trip wohl auch auf Twitch streamen, den Kanal dafür hat er aber noch nicht bekannt gegeben.