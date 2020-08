Microsoft startet "Play my E-Mail"-Funktion in Outlook für Android

Es ist schon einige Monate her, dass Microsoft eine spannende neue Funktion für Outlook vorgestellt hat: Mit "Play My E-Mail" konnten sich bisher nur iOS-Nutzer in den USA ihre E-Mails vorlesen lassen. Nun startet das Feature auch für Android

So funktioniert es

Microsoft Outlook APK-Download - Mail-Client für Android

Microsoft

Das berichtet das Online-Magazin Neowin . "Play my E-Mail" bleibt zwar leider immer noch auf Nutzer in den USA beschränkt, kann aber nun von deutlich mehr Nutzern ausprobiert werden. Der Hintergrund für diese Änderungen dürfte klar sein, denn der Konzern wird schon in Kürze sein erstes Surface-Smartphone mit Android herausbringen - da darf dann auch ein solches "Leuchtturm-Feature" wie "Play my E-Mail" nicht fehlen.Zudem besteht die Hoffnung, dass das Outlook-Entwicklerteam sich nun auch langsam an die Umsetzung für weitere Sprachen macht. Denn als Microsoft die Funktion zum Vorlesen der E-Mails im Rahmen der Ignite 2019 vorgestellt hatte, hieß es ausdrücklich nur "vorerst US-only". Weitere Einzelheiten wurden aber nicht genannt."Play my E-Mail" soll dem Smartphone-Nutzer helfen, schnell und effizient auf den aktuellen Stand in seinem Posteingang zu bleiben. Microsoft verknüpfte dafür zunächst die Outlook-App für iOS mit der virtuelle Sprachassistentin Cortana . Auf Zuruf startet Cortana dann die Übersicht der zuletzt eingegangenen E-Mails und liest diese vor. Das raffinierte Feature kann nun auch in Outlook für Android genutzt werden. Man muss jedoch eine einmalige Aktivierung für die Vorlesefunktion vornehmen. Anschließend kann man dann Cortana mit dem Befehl "Play my E-Mail" bitten, die E-Mails vorzulesen.Dass Android-Nutzer erst jetzt das Update auf Version 4.2031.2 mit den neuen Funktionen erhalten, ist dabei schon etwas verwunderlich. Es war von Anfang an auch für Android geplant, und letztendlich hatte Microsoft im Mai dieses Jahres noch einmal bestätigt, dass man daran arbeitet. Warum es sich mit der Freigabe so lange hingezogen hat, ist unbekannt.